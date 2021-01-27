ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوزراء ينفي تجميد برنامج تكافل وكرامة لعدد من المستفيدين تمهيدًا لإيقافه بشكل كامل

الأربعاء 27/يناير/2021 - 12:08 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيدًا لإيقافه بشكل كامل.


وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجميد برنامج "تكافل وكرامة" لعدد من المستفيدين تمهيدًا لإيقافه بشكل كامل، مُوضحةً استمرار صرف الدعم النقدي لبرنامج "تكافل وكرامة" بشكل طبيعي ومنتظم لجميع الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق، والبالغ عددها نحو 3 ملايين و800 ألف أسرة حتى الآن، مُشيرةً إلى أنه من المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة.


في سياق متصل، يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما أن هناك زيارات ميدانية تتم بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة.


وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).
الوزراء ينفي تجميد برنامج تكافل وكرامة لعدد من المستفيدين تمهيدًا لإيقافه بشكل كامل
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي وقف البوابة الإلكترونية لشكاوى تكافل وكرامة

خطة تطوير شاملة للقطاع.. الحكومة تنفي خصخصة مصانع الغزل والنسيج

الوزراء: مصانع الغزل والنسيج تعمل بشكل منتظم وخطة تطويربـ 21 مليار جنيه

الحكومة تنفى تجميد العلاوات الدورية على رواتب العاملين بالدولة

التضامن فى عام الجائحة.. 20 مليون خدمة بـ 1.7 مليار لمساندة جميع فئات المجتمع

الحكومة: زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية لتصل لـ19 مليار جنيه

ترشيحاتنا

5 سنوت تحت المراقبة.. المؤبد للداعشي المتهم بالهجوم على قسم الضواحي

البنك المركزي يلزم البنوك بفتح حسابات لأقل من 21 عاما دون وصاية ولي الأمر

نجلاء بدر تنتقم من أحمد زاهر.. شاهد | تفاصيل الحلقة 23 من مسلسل لؤلؤ

ابتلع سكينا.. جراحة بمستشفى المنصورة الدولي لإنقاذ حياة مريض

حكم قراءة الفاتحة للمأموم مع الإمام.. الإفتاء تحسم جدل الفقهاء

وفد روسي يبدأ زيارة تفقدية لمطاري شرم الشيخ والغردقة لمدة أسبوع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإنسانية فى صورة.. رئيس البرلمان العربي يتفقد أحوال اللاجئين اليمنيين في جيبوتي

سيارة عائلية فرنسية مستعملة في مصر موديل 2013 بـ 70 ألف جنيه.. صور

قصة سيارة فيلم 55 إسعاف.. تسببت فى مطاردة الشرطة لـ محمد سعد و أحمد حلمي| صور