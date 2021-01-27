شركات لجمع القمامة من البيوت وأراضي للمشروعات.. تعرف على قرارات تنفيذي الدقهلية

اكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف الجهود من جميع التنفيذيين لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا والمتابعة الجادة لتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وخاصة قيام أئمة الأوقاف بتوعية المواطنين بإتباع إجراءات التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة بالمساجد وأماكن التجمعات والمواصلات العامة فى اطار الالتزام بقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن وذلك حرصا على سلامة وصحة الجميع.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة اليوم الاربعاءبحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام ، و منال الغندور السكرتير المساعد ووكلاء الوزارات رؤساء قطاعات المرافق والخدمات على مستوى المحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء، ومديروا عموم الادارات بالمحافظة، قد تولى أمانة الاجتماع محسن طه مدير عام الادارة العامة لشئون اللجان والمجالس بديوان عام المحافظة.





وقد ثمن محافظ الدقهلية الجهود الكبيرة التى تبذلها مديرية الصحة وجميع العاملين من الاطباء وهيئات التمريض والفنيين وكافة الاطقم بها لما يبذلونه من جهود مضنية بمستشفيات الدقهلية فى رعاية المرضى مما ادى لعبور ازمة كورونا فى موجتها الثانية فى نطاق محافظة الدقهلية.. وخلال الاجتماع اكد محافظ الدقهلية على اهمية المتابعة المستمرة أولا بأول لكافة مراحل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 26 قرية بمركز شربين وازالة كافة المعوقات بالتنسيق المتكامل لجميع اجهزة قطاعات المرافق مع مركز ومدينة شربين والهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمة على التنفيذ.





كما أكد على ضرورة المراجعة المستمرة لكافة الاستعدادات والجاهزية لموسم الشتاء وانعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية وتشكيل لجان لمراجعة بالوعات تصريف الامطار بالشوارع والميادين وسلامة الوصلات الكهربائية وتشكيل فرق عمل بالوحدات المحلية تتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية،وقيام الوحدات المحلية للمراكز بالحرص التام على تمهيد الطرق الفرعية الى القرى والعزب نطاقهم بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة ومتابعة التأكد من صلاحيتها لتيسير وسائل الحركة للمواطنين حال سقوط الامطار.





كما وجه محافظ الدقهلية مشددا لرؤساء الوحدات المحلية متابعة الاهتمام بملف النظافة واعمال رفع القمامة فى الاوقات المحددة فى الفترات المقررة على مدار اليوم، مؤكدا على معاقبة المقصرين واستمرار تنفيذ الحملات المكبرة المقررة لرفع التراكمات بما يستهدف الارتقاء بمستوى النظافة وخدماتها المقدمة للمواطنين بنطاق المحافظة..



كما وجه المحافظ لمتابعة انشاء شركات مساهمة لتقوم بوظيفة جمع القمامة من المنازل لوضع الحل النهائى لهذه المشكلة حرصا على المظهر الحضارى للمدن والقرى على مستوى المحافظة.



كما شدد على تكثيف اعمال الرقابة التموينية على منافذ بيع اسطوانات البوتاجاز والاسواق ومحلات بيع السلع والتصدى لاية محاولات التلاعب بإحتياجات المواطنين اليومية.



ومن ناحية اخرى وافق المجلس خلال الاجتماع على تخصيص عدد من قطع الاراضى املاك الدولة لاقامة منشآت حكومية تستهدف تقديم الخدمات المرورية والتموينية والتعليمية والشبابية بعدد من المراكز منها تخصيص قطعة ارض بمساحة 5 افدنة بمدينة جمصة دولة لصالح ادارة مرور الدقهلية لاستخدامها كوحدة تراخيص لسيارات النقل والاتوبيس وحجز المركبات المضبوطة لمخالفات ووحدة عمليات مرور لخدمة وضبط الحركة المرورية بالطريق الدولى الساحلى ورافد جمصة





وكذا تخصيص قطعة ارض بمساحة 12 قيراط و6 اسهم بقرية نجير بمركز دكرنس لانشاء مدرسة تجريبية للغات بالقرية لخدمة ابناء القرية والقرى المجاورة، وايضا تخصيص قطعة ارض بمساحة 3315 متر مربع بقرية بساط كريم الدين بمركز شربين لصالح مديرية الشباب والرياضة لانشاء ملعب كرة قدم عليها لخدمة الشباب بالمنطقة ، تخصيص قطعة ارض بمساحة 175 متر مربع بقرية كفر الامير بمركز تمي الامديد لصالح مديرية التموين لانشاء مكتب تموين مطور لخدمة المواطنين بالمنطقة.