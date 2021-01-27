بـ تي شيرت كرتوني.. نادين نجيم بإطلالة تكشف جمالها داخل المنزل |شاهد

نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال بسيطة تبرز جمالها.





وتألقت نادين نجيم ، بـ تي شيرت كرتوني باللون الرمادي، ومرتديه معه كارديجان باللون الموف الفاتح الذى يبرز عن جمالها ورشاقتها.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تبرز جمالها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي ، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك الناعم.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة مع اساور بسيطة لليد.



