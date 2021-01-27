مدونون تشيك فى جولة سياحية بـ الهرم و سقارة ..صور

في أولى جولاتهم السياحية لأهم المقاصد السياحية والأثرية في مصر، زار المدونون التشيك منطقة أهرامات الجيزة ومنطقة آثار سقارة، حيث قاموا بجولة داخل هرم زوسر المدرج والسيرابيوم وبعض المقابر الأثرية بالمنطقة منها مقبرتا كاجمني وميراروكا، كما زاروا خان الخليلي، وذلك ضمن البرنامج السياحي المحدد لهم في ضوء خطة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لتنظيم عدد من الزيارات التعريفية للمؤثرين والمدونين من دول العالم للترويج للمقاصد السياحية المصرية.





وقد حرص المدونون خلال زيارتهم، على التقاط العديد من الصور التذكارية لهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المقررة بزيارة المواقع والمتاحف الأثرية في مصر، ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم والتي تحظى بأكثر من نصف مليون متابع من مختلف دول العالم .





ويعد تسجيل المدونين للحظاتهم داخل المقاصد السياحية المصرية أهمية كبيرة في الترويج للسياحة المصرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خاصة أنها أصبحت أكثر انتشارا في العالم وأكثرها تفاعلا مع الجمهور.



