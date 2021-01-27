رائحة كريهة وذباب وأنت داخل الجيزة.. برلماني يفتح النار على الوزراء

انتقد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قيام الوزراء أثناء تواجدهم في المجلس، بتشغيل سياراتهم وتشغيل "التكييف"، قائلًا "على الحكومة أن تبدأ بنفسها بالترشيد".





وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن الوزراء الذين يظلون ما يقرب من 4 إلى 5 ساعات تظل سياراتهم "شغالة بدون توقف"، فضلا عن استمرار تشغيل التكييف.





وقال النائب "هذا الموضوع إضافة إلى أزمة البنزين وتلوث الهواء، فيعد إهدارا للمال العام"، متابعا "التكييف بيكون شغال في الصيف ماشي، لكن في الشتاء ليه برضه بيكون شغال في سيارات الوزراء".





وتساءل "السجيني"، عن موعد الانتهاء من مشكلات البيئة، قائلًا "وأنت داخل الجيزة من عند المحور تشم رائحة كريهة، وأنت داخل الإسكندرية يقابلك الذباب".



