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أخبار العالم

البحرين تعلن عن افتتاح مبنى المسافرين الجديد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 06:59 م
مطار البحرين الدولي
مطار البحرين الدولي
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محمود نوفل
 
أعلن المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين عن بدء  العمليات التشغيليّة في مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي غدا الخميس. 

وذكر الوزير البحريني أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات  الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني ، ببدء تشغيل المنشأة الجديدة في الثامن والعشرين من شهر يناير الجاري. 

كما أكد  وزير المواصلات والاتصالات وشركة مطار البحرين جاهزية جميع مرافق المطار واستعدادها لاستقبال المسافرين إيذانًا ببزوغ فجر عهد جديد لقطاع النقل الجوي في مملكة البحرين.

واعتبر  ، أن نقل العمليات التشغيليّة إلى مبنى المسافرين الجديد يشكّل خطوة كبرى في ظل العهد الزاهر للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين. 

وتبلغ مساحة مبنى المسافرين الجديد أربعة أضعاف المبنى القديم، ويتميّز تصميمه بطابع بحريني أصيل وأجواء ترحيبيّة حميمة، وتم تجهيز المبنى الجديد بأحدث التقنيات العالميّة وتدعمه بنية تحتيّة جديدة فائقة الجودة. 

كما سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابيّة للمطار لتصل إلى 14 مليون مسافر سنويًا، وسيقدم تجربة سفر متطورة ومتكاملة تتيح أعلى معايير الرفاهية والتميّز دون أي عناء لمرتادي مطار البحرين الدولي كافة. 
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