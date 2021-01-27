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ديني

شهادات الاستثمار حلال أم حرام؟.. دار الإفتاء تجيب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 07:03 م
شهادات الاستثمار
شهادات الاستثمار حلال أم حرام
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محمود ضاحي
شهادات الاستثمار حرام أم حلال، سؤال ورد إلى الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.

وقال أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الأصل في شهادات الاستثمار أنها حلال وليست حرامًا.

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار.

وأضاف «عثمان» فى إجابته عن سؤال، «هل يجوز إخراج زكاة المال من فوائد شهادات الاستثمار؟»، أن هذه الفوائد الثابتة الناتجة من شهادات الاستثمار حلال؛ ويجوز استخدامها فى جميع المعاملات.

وأشار أمين الفتوى إلى أن الزكاة تكون من أصل المال والربح؛ بإخراج 2.5% منه، فى نهاية العام، منوهًا بأن زكاة المال تجب إذا بلغ النصاب؛ ومقداره 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليه عام هجري؛ فنخرج على المال حينئذ 2.5% زكاةً.
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