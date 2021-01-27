أسوان يواصل تدعيماته خلال الانتقالات الشتوية

واصل مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان بالتنسيق مع علاء عبدالعال المدير الفنى للفريق، تدعيماته القوية بفترة الإنتقالات الشتوية بالدورى المصرى الممتاز .





ونجح مسئولو أسوان في إتمام التعاقد مع المدافع السيد فريد ،لاعب سموحة السابق لمدة موسمين .





كما نجحت لجنة الكرة بنادي أسوان من إتمام التعاقد مع المهاجم عمرو رضا لاعب الشارقة الإماراتى والأهلى السابق ،لمدة 3 مواسم .





وقال علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، إنه يسعى للتعاقد مع لاعبين خبرة من أجل المنافسة ببطولة الدورى المصرى الممتاز وعدم العودة سريعا لدورى المظاليم، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها الدوري العام الحالي.





وأضاف: "دعمنا الفريق بالثنائي أحمد الألفي وأحمد صبحي.





وسبق أن قرر مسئولو مجلس إدارة نادي أسوان الاستغناء عن عبد الله السنجهاوي وأحمد فتحي، اللذين انضما إلى فريق فاركو بالممتاز ب .





ويحتل أسوان المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، من 8 مباريات، فاز فى 2 وتعادل في مثلهما وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9.



