قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نعيمة 62 عامًا تتحدى الألم وتشارك في الانتخابات على عكازها: لغاية آخر نفس في عمرنا هننتخب
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشاعر مصطفى حدوتة يكشف لأول مرة سبب وفاة ابنته الرضيعة.. ويُحيي ذكراها

الشاعر مصطفى حدوتة يكشف لأول مرة سبب وفاة ابنته الرضيعة..ويُحيي ذكراها
الشاعر مصطفى حدوتة يكشف لأول مرة سبب وفاة ابنته الرضيعة..ويُحيي ذكراها
علا محمد

كشف الشاعر مصطفى حدوتة، عن تفاصيل وفاة ابنته الرضيعة قمر ومعاناتها مرض سرطان المخ و يحيي الذكرى الأولى لوفاتها.

وشارك حدوتة، مجموعة صور لابنته الراحلة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق: "زي النهارده من سنة انتقلت ابنتي (قمر) إلى رحمة الله بعد صراع دام لـ ستة أشهر مع مرض (سرطان المخ) منذ ولادتها، واللي بسببه فقدت قبل وفاتها البصر من العين اليُمنى، والحمد لله ولا نقول إلا مايرضي الله.. في ذكرى وفاتها أتمنى أن يجمعني الله بها على خير".

وكان قد أعرب الشاعر مصطفى حدوتة عن سعادته البالغة بمشاركة أغنية "أنا - أنت" للنجم محمد رمضان في المرحلة الأولى من سباق جوائز الجرامي 2025، وذلك بعد غياب ترشيح الأعمال المصرية للجرامي بعد ما يقرب من 20 عام.

وقال حدوتة عبر حسابه على "انستجرام": ‎بعد تجارب وشغل كتير بدأ من أول أغنية (ثابت) اللي ليها معايا حكاية خاصة لأنها اتسجلت يوم فرحي ونزلت أول يوم جوازي عشان أمضي عقودها، وبعد أغاني كتير منهم “خمسة كل خميس” و “أنا البلد” و”رقم واحد يا أنصاص” لحد “إيه يا قلبي” و “أنا أنت” كانت رحلة ممتعة وتجارب رائعة.

الشاعر مصطفى حدوتة وفاة ابنته الرضيعة قمر ومعاناتها مرض سرطان المخ يحيي الذكرى الأولى مصطفى حدوتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر للشباب

بعد تأهله من المجموعات.. من سيواجه منتخب مصر للناشئين في كأس العالم؟

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي لـ الهيئة الوطنية للانتخابات

الوطنية للانتخابات: تنازل مرشح واحد بمطروح دون تأثير على العملية الانتخابية

المستشار أحمد بنداري

دعم لجان أسوان باثنين من المستشارين.. تفاصيل

جانب من المتابعة

انتظام اللجان في البحر الأحمر والإسكندرية باليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك.. الموج الأحمر 8

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك الموج الأحمر 8

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء

قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل عددا من شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بمحافظتي شمال وجنوب سيناء

الكشف عن كيا تيلورايد موديل 2027 الجديدة.. صور

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد