الشاعر مصطفى حدوتة يكشف لأول مرة سبب وفاة ابنته الرضيعة.. ويُحيي ذكراها

كشف الشاعر مصطفى حدوتة، عن تفاصيل وفاة ابنته الرضيعة قمر ومعاناتها مرض سرطان المخ و يحيي الذكرى الأولى لوفاتها.

وشارك حدوتة، مجموعة صور لابنته الراحلة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق: "زي النهارده من سنة انتقلت ابنتي (قمر) إلى رحمة الله بعد صراع دام لـ ستة أشهر مع مرض (سرطان المخ) منذ ولادتها، واللي بسببه فقدت قبل وفاتها البصر من العين اليُمنى، والحمد لله ولا نقول إلا مايرضي الله.. في ذكرى وفاتها أتمنى أن يجمعني الله بها على خير".

وكان قد أعرب الشاعر مصطفى حدوتة عن سعادته البالغة بمشاركة أغنية "أنا - أنت" للنجم محمد رمضان في المرحلة الأولى من سباق جوائز الجرامي 2025، وذلك بعد غياب ترشيح الأعمال المصرية للجرامي بعد ما يقرب من 20 عام.

وقال حدوتة عبر حسابه على "انستجرام": ‎بعد تجارب وشغل كتير بدأ من أول أغنية (ثابت) اللي ليها معايا حكاية خاصة لأنها اتسجلت يوم فرحي ونزلت أول يوم جوازي عشان أمضي عقودها، وبعد أغاني كتير منهم “خمسة كل خميس” و “أنا البلد” و”رقم واحد يا أنصاص” لحد “إيه يا قلبي” و “أنا أنت” كانت رحلة ممتعة وتجارب رائعة.