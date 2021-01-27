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فن

بحبك يا أمي.. حسن الرداد يستعيد ذكرياته مع والدته الراحلة

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:11 م
حسن الرداد
حسن الرداد
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محمد بدران
استعاد الفنان حسن الرداد ذكرياته مع والدته الراحلة، بصورة جمعته بها، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حسن الرداد علي الصورة قائلًا "بحبك يا أمى ❤️" ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.

كان حسن الرداد قد أعلن منذ ايام وفاة والدته، ونشر صورة لهما عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا "توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي.. أحن وأطيب أم في الدنيا السيدة فادية الرداد، مع السلامة يا أغلى وأطيب أم في الدنيا، سلميلي على فادي وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة يا رب.. إنا لله وإنا إليه راجعون". 

يذكر أن آخر أعمال حسن الرداد فيلم "توأم روحي" مع أمينة خليل وعائشة بن أحمد، الذي طُرح في دور العرض السينمائي 18 أغسطس.

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