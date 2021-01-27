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ديني

حكم الشرع في ترك إذاعة القرآن الكريم تعمل ليل نهار.. الإفتاء تجيب

الأربعاء 27/يناير/2021 - 08:57 م
حكم الشرع في ترك
حكم الشرع في ترك إذاعة القران الكريم تعمل ليل نهار
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محمود ضاحي
ما حكم ترك إذاعة القرآن الكريم تعمل ليل نهار.. سؤال ورد للشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن هذا أمر حسن وليس ممنوعا وذلك تبركًا بصوت القرآن الكريم، ولا مانع منه، وعلى المسلم أن ينصت لتلاوة القرآن الكريم.

فوائد قراءة القرآن الكريم 
قراءة القرآن لها فضل عظيم، فهو نور يضيء دروبنا بالإيمان، ونرفع به درجاتنا، فإنّ لقارئ القرآن الأجر العظيم من عند الرحمن، كما ورد في حديث روي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ». أخرجه البخارى.

- تشفي الإنسان من الحيرة التي تصيبه، كما أنّ قراءته تبعد عن اليأس والإحباط.
- يبين المساواة بين الرجل والمرأة في التكليف، والتشريف، والمسؤولية.
- يبعد الإنسان عن الخوف، والخرافات، والأوهام.
- يقدم تفسيرًا دقيقًا للحياة، والكون، والإنسان.
- يبعد الإنسان عن جميع انواع الشبهات.
- يلقي في قلب القارئ الطمأنينة والسكينة. 
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