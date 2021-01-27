محافظ الغربية يطلق اسم الشهيد أحمد الرفاعي على شارع توت عنخ أمون

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم بوضع اسم الشهيد البطل أحمد إبراهيم الرفاعي على شارع توت عنخ أمون بطنطا، كما قام بزراعة الأشجار على جانبي الشارع بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، موجهًا بزراعة الأشجار بطول الشارع وكذلك زراعة الأشجار بطول شارع بطرس.









يأتي ذلك تكريمًا لروح الشهيد أحمد إبراهيم الرفاعي الذي ولد بمدينة طنطا وتخرج من كلية الشرطة دفعة ١٩٩٩، وبدأ العمل في قطاع الأمن المركزي ثم انتقل للعمل بجهاز الأمن الوطني عام ٢٠٠٣ وتولى ملفات مهمة جدًا في مكافحة الإرهاب وشهد له الجميع بالتميز وحسن الأداء وحسن الخلق حتى استشهد في ٢٣يناير ٢٠١٦ في مداهمة أحد أوكار الإرهاب.





من ناحيه اخري وبِنَاءًا على التقرير الفني الذي عرضه حي أول طنطا بشأن العقار الكائن بشارع الحرية مع مصطفى كامل بحي أول طنطا، أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قرارًا بتشكيل لجنة ثلاثية من مديرية الإسكان بالغربية لمعاينة العقار علي الطبيعة ، وتبين أن العقار مكون من دور أرضي وميزانين و ٨ أدوار علوية بأبعاد ١١.٦٠ متر × ٧.٥ متر.





وأطلعت اللجنة على رخصة ترميم العقار الصادرة في ٢٢/١/٢٠١٩ برقم ١٧٦ من حي أول طنطا بِنَاءً على تنفيذ حكم المحكمة بالطعن رقم ٦٩٠٣ لسنة ٤٣ ق جلسة ١٥/٣/٢٠١٣ لترميم العقار ترميمًا فنيًا شاملًا مع تدعيم الأساسات تحت إشراف هندسي وأوصت اللجنة بإعادة العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لعمل المعاينات اللازمة للعقار حيث مرة علي طعن المحكمة أكثر من ٧ سنوات لإعادة تقييم الوضع الحالي للمبنى والتي تمارس عملها الآن على وجه السرعة لعرض تقريرها اليوم على محافظ الغربية لاتخاذ القرار المناسب.





في سياق أخر وبِنَاءً على توجيهات محافظ الغربية، قام الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا مساء اليوم بتسليم الكابتن عصام جميل بطل الجمهورية في ألعاب القوى للمعاقين شقة بمساكن السلام بطنطا وبها جميع المرافق وذلك تقديرًا لما قدمه لمصر.



