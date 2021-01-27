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رياضة

ملحمة بطولية للفراعنة.. أيمن يونس يعلق على هزيمة أبطال كرة اليد

الأربعاء 27/يناير/2021 - 09:52 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
علّق الإعلامى أيمن يونس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر على هزيمة المنتخب الوطنى لكرة اليد .

وكتب أيمن يونس: "هزيمة بطل من بطل .. ملحمة بطولية للفراعنة أمام أحفاد الفايكنج عندما يمتزج الحزن بالفخر.. كل التقدير منتخب مصر.. مباراة من أعظم مباريات الهاند بول.. تحية لـ منتخب مصر هارد لك فعلا ".

ودع المنتخب الوطني بطولة العالم، برميات الجزاء بعد التعادل مع منافسه منتخب الدنمارك 35-35، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في ربع نهائي كأس العالم لليد التي تقام في مصر حاليا، عقب الاحتكام إلى وقتين إضافيين مدة كليهما 10 دقائق، بعد انتهاء زمن المباراة الأصلي بالتعادل 28\28، وبعدها بالوقت الإضافي الأول 34\34.

وظهر التفوق الواضح للاعبي المنتخب المصري منذ الدقيقة الأولى من المباراة، وتحكمهم الكامل في كافة المجريات، رغم فارق الإمكانيات الكبيرة مع المنافس، حيث استطاع المنتخب الدنماركي إنهاء الشوط الأول متقدما بنتيجة 16-13
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