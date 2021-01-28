ننتج 15 ألف طن عسل سنويا.. تعرف على أهم نصائح وتكلفة تربية النحل.. وخبراء: مشروع مربح جدا

أستاذ تربية النحل: 10000 جنيه تكلفة البدء فى مشروع تربية النحل

رئيس اتحاد النحالين العرب: أرباح مشاريع تربية النحل تعود خلال 6 شهور

ننتج 15 ألف طن سنويا من العسل ونصدر 3000 طن منها





اتجه ولا يزال الكثير من الأفراد الى الاستثمار في تربية النحل بهدف إنتاج العسل الذي يتم بيعه والربح من خلاله ، وتسعى وزارة الزراعة إلي دعم ومساعدة الشباب من أجل البدء فى المشروع





فى هذا الصدد ،يقول المهندس فتحى البحيرى رئيس اتحاد النحالين العرب ، إننا لدينا اكتفاء ذاتى من عسل النحل ونصدر مايفيض عن احتياجاتنا ، موضحا أن مصر تنتج مايقارب من 15 ألف طن من العسل كل عام ويتم تصدير من 2500 ل 3000 طن سنويا .

وأشار "البحيرى" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، إلي أننا نمتلك 2 مليون خلية نحل موزعة على محافظات مصر ، مضيفا أن مصر تصدر مليون و200 ألف طرد من النحل سنويا .



ونوه "رئيس اتحاد النحالين العرب" إلي أن هناك مناطق مشهورة بمصر تعتبر تجمع للممارسة مهنة تربية النحل فى الغربية ، والدقهلية ، والمنصورة ، والشرقية.

وأردف أن مصر بالنسبة لصناعة النحل يتم تقسيمها شمالا وجنوبا ، حيث يتم إنتاج عسل السدر الجبلى ، والبردقوش، والنباتات الطبية فى الشمال ، وكذلك زهرة البرسيم والموالح فى الجنوب .

وصرح بأن وزارة الزراعة أعلنت أن مشروع تربية نحل العسل من المشروعات الواعدة في مصر نظرا للتنوع المناخي الذي تمتاز به مصر، فضلا عن التنوع النباتي وذلك يؤهلنا لانتاج العسل طوال العام، كما أن الدولة من خلال وزارة الزراعة تحث الشباب على الإقبال على مهنة تربية نحل العسل بالتعاون مع النحالين العرب وفتح أبواب تصديرية جديدة على مستوى دول العالم.



وأشار أن مشروع تربية النحل مربح جدا للشباب وأهم مايميزه أن رأس المال يعود إلي مالك المشروع خلال 6 شهور بشرط التدريب الجيد للشباب.



وقدم "البحيرى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، عدة نصائح للشباب المقبلة على مشروع تربية النحل وهى أنه يقرأ ، ويذاكر أولا عن المشروع ثم التدريب ، وأخيرا البدء فى المشروع.



ونوه "رئيس اتحاد النحالين العرب" إلي أن الاتحاد يوفر مركز لتدريب الشباب لإتقان المهنة بإحترافية حتى يتجنب الخسارة.



وأردف أن وزارة الزراعة أعلنت بأنه لابد من إصدار تراخيص لأماكن تربية النحل ، كما أصدرت بعض الشروط الواجب توافرها والتى من أهمها:



- أن يبعد المنحل عن أماكن السكن بـ15 مترا على الأقل.



- أن يكون مكان تربية النحل بعيدا عن المصارف والترع الملوثة.



- أن يبعد المنحل عن الطرق السريعة والسكك الحديدية.



- لابد أن يكون المنحل قريبا من الزراعات المزهرة حتى يستطيع التكاثر على الزهور وإنتاج العسل.

وفى ذات السياق، قال الدكتور محمود عمر، أستاذ تربية النحل بوزارة الزراعة فى تصريحات لــ "صدى البلد" ، إنه يجب اختيار مكان جيد لتربية النحل تتوافر فيه الشروط التالية:



- أن يتم تظليل المنحل بمظلات سواء من الحديد أو الخشب أو البناء.



- أن يتم اختيار مكان بعيد عن عوادم السيارات ومناطق آهلة بالسكان.



- أن يسهل الوصول إلي مكان تربية النحل بحيث يسهل نقل النحل ، والخلايا إذا لزم الأمر.



- أن يحتوى مكان خلية النحل على مياه نقية ، مع محاوطة المنحل بزعف النخيل.



- أن تتم مساواة أراضي المنحل ، وأن يقترب من مصادر رحيق النحل.





ناشد الدكتور محمود عمر استاذ تربية النحل بوزارة الزراعة ، جميع الشباب الغير عاملين بالبدء فى مشروع تربية النحل ، موضحا أن يمكن أن يبدأ ب 10 او 5 خلايا من النحل ، حيث يمكن البدء ب 10000 جنيه كمبلغ مبدئي للبدء بالمشروع .



وأضاف "عمر" خلال تصريحات ل "صدى البلد " ، أن تكلفة الخلية تصل إلي 1000 جنيه بمستلزماتها ، موضحا أنه يمكن استرداد المبلغ والتربح فى دورة أو دورة نصف أى خلال 6 شهور .



ونوه " استاذ النحل بوزارة الزراعة " إلي أن عسل النحل مشروع مربح جدا سواء من المنتجات أو من ناحية التلقيح ، كما أنه يعود بفوائد عظيمة ومنافع كبيرة على المستهلك وصاحب المشروع ، وكلما كان صاحب المشروع لديه خبرة فى مشروع النحل كلما كان الربح .

و أوضح أنه يمكن استخدام النحل أيضا فى تلقيح المحاصيل ، منوها إلي أن النحل يمثل 67% من الحشرات الملقحة على الكرة الأرضية .