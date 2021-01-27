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منوعات

شاهد .. سمكة قرش تهاجم صيادًا

الأربعاء 27/يناير/2021 - 10:55 م
صدى البلد
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مريم صليب
تعرض صياد لموقف مؤلم للغاية حينما قرر ذات يوم أن يخرج ليصطاد في إحدى المناطق النائية بمنطقة خليج المكسيك، فقد تعرض لهجوم شرس أثناء رحلة صيده. 

وفقا لما ورد في صحيفة" ديلي ميل" البريطانية، فقد تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسمكة قرش مفترسة تهاجم صياد في البحر بزورقه الصغير في خليج المكسيك قبالة ساحل خليج تامبا. 

هاجمت سمكة القرش القارب وحاولت قضم جزء منه وهو الجزء الموجود به المحرك، ولكن تشجع الصياد وقام بمقاومة السمكة المفترسة البالغ طولها متران. 

جدير بالذكر أن الصياد أدلى بتصريحات تليفزيونية لشبكة فوكس نيوز، و قال إن الأمر كان مذهلا ولم يتوقع أبدا أن يتعرض لمشهد كالذي يتعرض له أبطال السينما و لكن ما حدث كان واقعا و ليس مجرد فيلم. 

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