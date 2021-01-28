معدل الفقر به وصل 90%.. أستاذ تنمية يكشف مشكلات الريف قبل مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور أحمد صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن الريف المصري كانت لديه مشكلات منذ قديم الأزل، مشيرًا إلى أن أقوال الفلاح المصري قديمًا كانت تعبر عن الظلم التي تعرض إليها على مدار التاريخ، بالرغم من أنه كان سلة الغذاء بالنسبة للدولة.





وأضاف "هاشم" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سياسات الإصلاح الزراعي في عصر الراحل جمال عبد الناصر حسّنت من وضع الفلاح قليلا، لكنها لم تحسّن من وضع القرية المصرية، حيث إن مبادرة حياة كريمة الآن عملت على الجانبين.





وتابع أن أوضاع الفلاح والقرية حينها تراجعت أكثر مما كانت عليه، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل حسني مبارك أطلق مشروعًا قوميًا للتنمية الريفية المتكاملة.





وأكد أن هذا المشروع كان يعمل على القرى، ولكن تنفيذه كان يقع فقط على وزارة التنمية المحلية، حيث لم تكن المشاركة به عن طريق كيانات بل كأفراد، حيث أن العائد الخاص بها لم يتجاوز الـ69%.





وأشار إلى أن معدل الفقر الريفي حينها بدأ يتراجع ووصل إلى 60% و90% لبعض القرى المصرية، متابعًا أن الدراسات كانت تذكر أن 52% من بعض القرى كانوا مصابين بفيروس سي، حيث بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبطين المصارف ووضع البنية التحتية لها.