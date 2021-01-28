ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

معدل الفقر به وصل 90%.. أستاذ تنمية يكشف مشكلات الريف قبل مبادرة حياة كريمة

الخميس 28/يناير/2021 - 09:23 ص
الدكتور أحمد صلاح
الدكتور أحمد صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور أحمد صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن الريف المصري كانت لديه مشكلات منذ قديم الأزل، مشيرًا إلى أن أقوال الفلاح المصري قديمًا كانت تعبر عن الظلم التي تعرض إليها على مدار التاريخ، بالرغم من أنه كان سلة الغذاء بالنسبة للدولة. 

وأضاف "هاشم" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن سياسات الإصلاح الزراعي في عصر الراحل جمال عبد الناصر حسّنت من وضع الفلاح قليلا، لكنها لم تحسّن من وضع القرية المصرية، حيث إن مبادرة حياة كريمة الآن عملت على الجانبين. 

وتابع أن أوضاع الفلاح والقرية حينها تراجعت أكثر مما كانت عليه، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل حسني مبارك أطلق مشروعًا قوميًا للتنمية الريفية المتكاملة. 

وأكد أن هذا المشروع كان يعمل على القرى، ولكن تنفيذه كان يقع فقط على وزارة التنمية المحلية، حيث لم تكن المشاركة به عن طريق كيانات بل كأفراد، حيث أن العائد الخاص بها لم يتجاوز الـ69%.

وأشار إلى أن معدل الفقر الريفي حينها بدأ يتراجع ووصل إلى 60% و90% لبعض القرى المصرية، متابعًا أن الدراسات كانت تذكر أن 52% من بعض القرى كانوا مصابين بفيروس سي، حيث بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبطين المصارف ووضع البنية التحتية لها. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الإسكان يوجه باستخدام أنظمة غير تقليدية لتوصيل الصرف الصحى للمناطق الريفية

تطوير الريف المصري .. محافظ قنا يناقش مقترحات خطة تطوير 5 مراكز

أستاذ التنمية والتخطيط: الصعيد كان له الأولوية القصوى في المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة

محافظ المنيا : رصد الاحتياجات الفعلية في 192 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة

تعيين 964 شابا بالمنيا بالقطاع الخاص خلال ديسمبر

التنمية المحلية تكشف معايير اختيار القرى المستهدفة في التطوير ضمن مبادرة حياة كريمة

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 28-1-2021

رد أمين الفتوى على سيدة تسأل هل يمين الفور يقع به طلاقا ؟

سعر الذهب اليوم الخميس 28 يناير 2021

جوزيه: امتلكت أفضل جيل بالكرة المصرية خلال 8 سنوات فكيف تتم مقارنتي بموسيماني

قادة الإمارات يهنئون الرئيس البرتغالي لإعادة انتخابه مجددا

ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط اليوم 28/1/2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص