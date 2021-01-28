ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شوبير: ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر

الخميس 28/يناير/2021 - 11:00 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
Advertisements
محمد السعيد
حذّر الإعلامي أحمد شوبير من خطر قد يواجه مسابقة الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير": ما يحدث في الدوري المصري ينذر بالخطر، كان لازم اتحاد الكرة يضع لائحة ويطبقها خلال الفترة القادمة، بمعنى اللجنة السابقة اشترطت وجود 15 إصابة كورونا لتأجيل أي مباراة في الدوري، في حين ترى اللجنة الحالية أن هذا الرقم كبير، إذا يجب عليها تحديد عدد إصابات معين لتأجيل أي مباراة".

وتابع شوبير: "لا يجب أن يقول اتحاد الكرة للأندية لو عندك 5 إصابات كلمني، وسوف اتخذ القرار بشأن هذا الأمر".

وأشار شوبير: "هذا الأمر يضع الدوري المصري في أزمة كبيرة جدا جدا جدا، وما يخفيني أيضا هو الحديث عن موضوع الجدارة الرياضية".

وواصل شوبير: "إذا كان هناك عدم تركيز على مسابقة الدوري يبقى كارثة، لا نتملك رفاهية الوقت، مسابقة الدوري انطلقت بشكل متأخر، كما أن اتحاد الكرة تورط عندما صرح بإعطاء شهر للمنتخب الأولمبي، بالإضافة إلى 6 مباريات مؤجلة، من ضمنهم مباراة الأهلي والزمالك، وأيضا ستؤجل للأهلي  مباريات بسبب كأس العالم للأندية، وستؤجل مستقبلا بسبب دوري أبطال أفريقيا".

واختتم شوبير:" الدوري المصري في مهب الريح، أنا بحذر حتى لا تقولوا بعد ذلك لماذا لم تتحدث عن هذا الأمر".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة يحسم الجدل: مباريات الدوري الجديد بدون جمهور

16 تصريحا ناريا في مؤتمر رئيس المسابقات باتحاد الكرة .. صور

المسابقات: 4 ملاعب لن تستقبل الأهلي والزمالك في الدوري

بعد إصابة 9 بكورونا.. اتجاه بالجبلاية لتأجيل مباراة سموحة والبنك الأهلي

يدار بـ التليفون.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة

شوبير عن تغيير المدربين بالدوري.. فيه فريق هيغير مدربه قريب جدا

ترشيحاتنا

رسميا.. الأهلي يضم محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة

ملحمة نمبر وان.. عبير صبري برفقة محمد رمضان من كواليس مسلسل موسى

وصول 3 طائرات تحمل مساعدات فى إطار الجسر الجوى المصرى لدعم لبنان

ميدو يكشف آخر تطورات ملف مصطفى محمد مع الزمالك

بعد أسبوع من تنصيبه.. بايدن اتصل بزعماء العالم وتجاهل نتنياهو

السجن المشدد 10 سنوات .. عقوبة إجراء بحثًا طبي إكلينيكي أدى لموت شخص أو أكثر

Advertisements

رسميا.. الأهلي يضم محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا على سبيل الإعارة

أخبار الرياضة.. قناة الأهلي تهاجم الجبلاية بسبب التحكيم.. تجميد مصطفى محمد.. رضا عبد العال: أنا أفضل مدرب في مصر

جوزيه: امتلكت أفضل جيل بالكرة المصرية خلال 8 سنوات فكيف تتم مقارنتي بموسيماني

الدوري الممتاز.. موعد مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة والقناة الناقلة

7 منتخبات دولية تغادر مصر عقب الخروج من كأس العالم لكرة اليد

رابح ماجر لـ صدى البلد: الأهلي يمتلك لاعبين كبار.. والفوز على بايرن ميونخ ليس مستحيلا

جوزيه: تجمعني صداقة قوية مع مدرب الزمالك.. وهذه رسالتي للاعبي الأهلي قبل المونديال

حكام مباراتي الدوري.. أمين عمر يدير موقعة الزمالك والمقاصة

الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

ميدو يكشف آخر تطورات ملف مصطفى محمد مع الزمالك

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسعى لتخطي أحزانه أمام توتنهام

الزمالك يصطدم بالمقاصة في رحلة البحث عن قمة الدوري.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وقع في شر أعماله.. لص يتلقى عقابا فوريا بعد محاولة سرقة راكب كفيف في قطار

الوقاية من مشاكل الجهاز التنفسي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول السمان؟

عنفه والده لخروجه بدون إذن.. مراهق يقتل 6 من عائلته رميا بالرصاص