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حوادث

اختل توازنها.. مصرع ربة منزل سقطت من قطار قبل دخول رصيف الجيزة

الخميس 28/يناير/2021 - 12:48 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، ملابسات العثور على جثة سيدة بالقرب من شريط السكة الحديدية بالجيزة.

التحريات الأولية كشفت سقوط السيدة من القطار قبل دخوله إلى الرصيف وذلك عقب اختلال توازنها وارتطام رأسها بالحجارة ومصرعها فى الحال.

وبفحص الواقعة فى موقع الحادث تبين أنه أثناء قدوم القطار إلى المحطة أختل توازن السيدة التى كانت متواجدة بالقرب من باب عربة القطار فسقطت لترطم رأسها بالحجارة وتلقى مصرعها.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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