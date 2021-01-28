رسميًا.. تفكك القائمة العربية المشتركة في الكنيست بعد تأسيسها بـ6 سنوات

فككت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي رسميًا، بتقدم القائمة العربية الموحدة برئاسة عضو الكنيست منصور عباس بطلب رسمي للانسحاب منها، وذلك قبيل الانتخابات الإسرائيلية.





ومن المقرر أن تجتمع لجنة الكنيست اليوم الخميس، من أجل مناقشة طلب القائمة العربية الموحدة بالانسحاب.





والقائمة المشتركة هي تحالف سياسي يضم أربعة أحزاب تمثل فلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.





وتم الإعلان عن تشكيلها في 23 يناير 2015، لتوحيد الأحزاب التي تمثل الفلسطينيين في قائمة انتخابية واحدة.





والأحزاب هي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني الديمقراطي، والقائمة العربية الموحدة، والحركة العربية للتغيير.