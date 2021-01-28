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أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلق على طلب إدارة بايدن عودة إيران لـ الاتفاق النووي.. ويكشف الحل

الخميس 28/يناير/2021 - 02:38 م
لاتحاد الأوروبي يعلق
لاتحاد الأوروبي يعلق على طلب إدارة بايدن عودة إيران للاتفاق
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دعاء أبوهشيمة
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن الدبلوماسية هي سبيل حل صعوبات الاتفاق النووي مع إيران؛ وذلك في أعقاب طلب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عودة إيران إلى الالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيجرى العمل مع الولايات المتحدة لحل مشكلة الاتفاق النووي الإيراني. 

ودعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، إدارة بايدن إلى اتخاذ سياسة مختلفة عن سياسة الرئيس السابق، دونالد ترامب حتى يتسنى لطهران العودة إلى الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أكد، أمس الأربعاء، أن بلاده ستبحث مع حلفائها اتفاقا أطول مع إيران بشأن برنامج طهران النووي.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بواشنطن، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن أكد أنه في حال عادت طهران للالتزام بالاتفاق النووي سنقوم بالخطوة نفسها.

وأضاف: "إيران لا تمتثل حاليًا للاتفاق النووي وعودتها ستتطلب وقتًا".

وبدوره، أكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن "أي تأخير من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في رفع الحظر عن طهران، يعني استمرار العداء للشعب الإيراني".

وحذّر إدارة بايدن "بأن تدرك أن أي تأخير في رفع الحظر، يعني استمرار العداء للشعب الإيراني".

وأضاف أن "النافذة أشرفت على الانغلاق وإذا لم تف الإدارة الأمريكية الجديدة بالتزاماتها ولم ترفع الحظر في وقت قصير، فإنها ستقضي على فرص التفاعل في الاتفاق النووي".
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