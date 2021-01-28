6 حيل من مطبخك لمحاربة ارتفاع السكر فى الدم



أعشاب عديدة متوفرة فى مطبخك تساعد على التحكم فى سكر الدم و تقليل مخاطر الإصابة ب مرض السكري إليك أبرز تلك التوابل يقدمها موقع بولد سكاى الهندى

1. تناول القرفة







قد تساعد القرفة في الوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكري لأنها تؤثر على نسبة السكر في الدم في وقت قصير جدًا





2. الكركم







من المعروف أن الكركمين في الكركم يؤخر تطور مرض السكري إلى جانب تحسين وظائف خلايا بيتا ومنع وفاتها وتقليل مقاومة الأنسولين. قد تساعد التأثيرات الوقائية للقلب (القلب) والوقاية من الكلى (الكلدي) في الوقاية من مضاعفات مرض السكري





3 - الفلفل







يحتوي على مركبات حيوية مضادة للأكسدة مثل الكيرسيتين قد تساعد هذه المركبات في الوقاية من مرض السكري عن طريق تقليل الضرر الذي يلحق بخلايا بيتا في البنكرياس بسبب الإجهاد التأكسدي.







4 - الحلبة





أظهرت دراسة أن بذور الحلبة قد تساعد في تقليل مستويات الجلوكوز لدى مرضى السكري. يعتبر بمثابة غذاء مع ادعاءات للحد من ارتفاع السكر في الدم. تشير الدراسة أيضًا إلى أن استهلاك الحلبة لمدة ثلاث سنوات يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري لدى مرضى السكري من 55 إلى 23 في المائة.





5. أوراق الغار







مفيدة لإدارة مرض السكري من النوع 2. تشير دراسة إلى أن تناول حوالي 1-3 جرام من أوراق الغار يوميًا يمكن أن يقلل من مضاعفات مرض السكري مثل أمراض القلب. قد تساعد أوراق الغار أيضًا في تحسين حالة مضادات الأكسدة ووظائف الخلايا والتمثيل الغذائي للدهون.







6. القرنفل







يلعب الكبد دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات الجلوكوز عن طريق تخزين الجلوكوز الزائد. يمكن أن يؤدي الخلل الوظيفي في الكبد إلى ضعف توازن الجلوكوز ومرض السكري من النوع

