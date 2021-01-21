كنز صحي.. فوائد التوت لمرضى السكري

من المعروف أن التوت يدير استجابة الجلوكوز بعد الوجبة ، والتي تزداد بشكل حاد بعد تناول الطعام، في دراسة، وجد أن التوت يعدل هرمونات الجهاز الهضمي التي تتحكم في الشبع والجوع والاستجابة الأيضية، عندما يستهلك الشخص الطعام، فإن هرمون الببتيد المسمى الجلوكاجون يحفز إفراز الأنسولين، والذي يتحكم بشكل أكبر في الارتفاع المفاجئ للجلوكوز في الجسم.



