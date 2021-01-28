قال مصدر مسئول بمدينة زويل للعلوم والتكنولوحيا، إن المدينة قامت بابتكار ضمادات ذكية تساعد على الالتئام السريع لجروح مرضى السكري، وقد تم التحقق من فعالية هذه الضمادات على نماذج حيوانية حيث أثبتت نجاحها، وقد حصلت المدينة على تمويل من البنك الإسلامي الدولي قيمته 100 ألف دولار للبدء في التجارب السريرية ولتحويل الضمادة الذكية إلي نموذج نصف صناعي.

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وأوضح أنه قد نجح الباحثون في مدينة زويل في تطوير نظام مبتكر لعلاج أمراض العيون كبديل لكل الطرق التقليدية عبارة عن رقعة من الألياف النانونية محملة بالأدوية بطيئة التحرر والتي يمكن استخدامها في التوصيل الفعال للدواء داخل العين، ويمكن استخدام هذا النظام كحامل دواء في العديد من أمراض العين كالإصابات الميكروبية أو المياه الزرقاء إلخ.

وأشار إلى أنه تعتبر الألياف النانونية المبتكرة والمحملة بالدواء أكثر كفاءة في توصيل الدواء للعين بالمقارنة بالطرق التقليدية كالقطرات والجيل حيث ان الحركة الدمعية فى العين يمكن أن تزيل الدواء يسهولة، بينما تمتاز هذه الألياف النانونية بقابليتها للالتصاق على العين وبالتالي توصيل الدواء بكفاءة أفضل ولفترات زمنية أطول.