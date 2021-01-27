نشأة دراسة الموسيقى في مصر من معهد إلى كلية بجامعة حلوان

كانت الانطلاقة الأولى لكليات التربية الموسيقية واقسامها في مصر بكلية التربية الموسيقية (جامعة حلوان) والتي أنشأت عام 1935 / 1936 وذلك تحت اسم المعهد العالي للتربية الموسيقية في صورة قسم ملحق في معهد التربية للبنات بحي الزمالك.

بينما في عام 1942 أتخذ القرار بضم جميع المعاهد العاليا الفنية للبنات في معهد واحد، وبذلك أصبح معهد التربية الموسيقية ضمن عدة معاهد أخرى تحت مسمى واحد وهو المعهد العالي لمعلمات الفنون ببولاق.





اقرأ ايضا:

البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة بالنمسا.. تفاصيل





وفي عام 1947 اتطاع المعهد أن يستقل بذاته وتم إطلاقه تحت مسمى المعهد العالي لمعلمات الموسيقى حيث كان في ذلك الوقت تابعًا لوزارة المعارف العمومية، بينما أصبح تابعًا لوزارة التعليم العالي في عام 1962.

واستمر المعهد بهذا المسمى حتى مطلع الخمسينيات حيث كان في ذاك الوقت تعليم الموسيقى مقصورًا على البنات دون البنين، بينما أنشئ معهد لتعليم الموسيقى للبنين في حي الدقي في عام 1951م.

وبحلول عام 1964 انضم المعهدان في معهد واحد تحت إسم المعهد العالي للتربية الموسيقية بالزمالك، حتى تحول إلى كلية عام 1975 / 1976 وذلك من خلال ضمه إلى جامعة حلوان بإسم كلية التربية الموسيقية.

وتمتلك الكلية عدة أقسام وهي : "الموسيقى العربية - النظريات والتأليف - قسم الأداء - الصولفيج والإيقاع الحركى والارتجال" بينما نظام الدراسة بالكلية هو خمس سنوات لنيل درجة البكالوريوس في التربية الموسيقية، وتمنح الكلية درجة الماجستير، وتمنح أيضا درجة الدكتوراه في فلسفة التربية الموسيقية.