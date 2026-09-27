محافظ الإسكندرية يودع القنصل الروسي بمناسبة انتهاء فترة عمله

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، كارين فاسيليان، قنصل عام روسيا الاتحادية بالإسكندرية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمحافظة، بحضور عدد من قيادات المحافظة.

المحافظ يشيد بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا

وفي مستهل اللقاء، رحّب محافظ الإسكندرية بقنصل عام روسيا، معربًا عن خالص تقديره لما قدمه من جهود خلال فترة توليه مهام منصبه بالإسكندرية، والتي امتدت لنحو ست سنوات، وما شهدته تلك الفترة من تعاون وتنسيق أسهما في دعم وتعزيز العلاقات المصرية الروسية على المستوى المحلي.

وأكد المهندس أيمن عطية عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية، وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مشيرًا إلى المكانة المتميزة التي تحظى بها مدينة الإسكندرية باعتبارها مدينة متوسطية ذات تاريخ عريق، وملتقى لمختلف الثقافات والحضارات، بما يجعلها جسرًا مهمًا للتواصل بين الشعوب.

وأشاد بالدور الذي قامت به القنصلية العامة الروسية بالإسكندرية في تعزيز أواصر التعاون والتواصل بين الجانبين، مؤكدًا أهمية مواصلة هذا الدور خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الإسكندرية والمدن والمؤسسات الروسية.

كما أعرب المهندس أيمن عطية عن تقديره للجهود التي بذلها كارين فاسيليان خلال فترة عمله، خاصة في دعم مجالات التعاون الثقافي والاقتصادي والسياحي والتعليمي، مؤكدًا أن تلك الجهود أسهمت في ترسيخ جسور التواصل وتعزيز العلاقات بين الجانبين.

من جانبه، أعرب كارين فاسيليان عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال والتعاون الذي حظي به خلال فترة عمله بالإسكندرية، مؤكدًا اعتزازه بالفترة التي قضاها في المدينة، وتقديره لما لمسه من حرص من جانب المحافظة على دعم أطر التعاون والتواصل مع الجانب الروسي.

كما أكد حرصه على مواصلة دعم العلاقات المصرية الروسية، متمنيًا لمحافظة الإسكندرية وأهلها دوام التقدم والازدهار.

وفي ختام اللقاء، وجه المهندس أيمن عطية خالص الشكر والتقدير كارين فاسيليان، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية، ومؤكدًا تطلع محافظة الإسكندرية إلى مواصلة التعاون مع الجانب الروسي، والبناء على ما تحقق من تعاون مثمر خلال السنوات الماضية.