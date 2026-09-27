سيف زاهر: ما ينفعش نتجاهل الجمهور.. عانينا كثيرا عشان يرجع المدرجات

أكد الإعلامي سيف زاهر أن عودة الجماهير إلى المدرجات تمثل مكسبًا مهمًا للكرة المصرية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذا الحضور وعدم تجاهله، خاصة مع الإقبال الجماهيري على مباريات منتخب مصر.

وقال سيف زاهر، خلال حديثه عبر قناة «أون سبورت»، إنه تحدث مع المهندس هاني أبو ريدة في عدد من النقاط، موضحًا أن أبو ريدة قال له: «إحنا ما صدقنا الجمهور رجع للمدرجات من جديد، عشان الأمور تبقى واضحة»، مشددًا على أهمية التعامل مع الاختلاف في وجهات النظر بهدوء واحترام.

وأوضح زاهر: «في التعليق النهارده على أي أزمة، ما حدش يحجر على حد»، مشيرًا إلى أن لكل إعلامي أو متابع رؤيته الخاصة تجاه الأحداث، قائلًا: «في ناس عندها وجهات نظر، وفي إعلامي تاني عنده وجهة نظر ثانية، وفي ناس شايفة إن الصح قصة ثانية، وفي ناس شايفة إن الكابتن حسام حسن صح، وفي ناس شايفة إن كابتن حسام حسن غلط».

وتابع: «كل واحد على فكرة يقول اللي هو عايزه، إحنا بنشرح من وجهة نظرنا إحنا ومنهجيتنا إحنا اللي عشناها في بطولات كتير»، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، طالما يتم التعبير عنه باحترام وهدوء.

وقال زاهر: «أنت في النهاية كل واحد يقول رأيه بمنتهى الاحترام وبمنتهى الهدوء خالص، وفي النهاية الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية».

وانتقل سيف زاهر للحديث عن منتخب مصر ومحمد صلاح، مؤكدًا أن عودة الجماهير للمدرجات جاءت نتيجة عدة عوامل، أبرزها المنتخب والجهاز الفني واللاعبون، وعلى رأسهم محمد صلاح.

وأضاف: «ما ينفعش نتجاهل الجمهور اللي موجود في استاد القاهرة وقافل استاد القاهرة عشان منتخبنا الوطني، ما ينفعش نتجاهل إن عانينا كتير قوي عشان نرجع الجمهور».

وتابع: «واللي رجع الجمهور ده: منتخبنا الوطني، الجهاز الفني، اللعيبة اللي موجودة، على رأسهم محمد صلاح».

وعن الجدل حول قرارات حسام حسن الفنية، أوضح زاهر أن المدير الفني هو صاحب القرار في النهاية، قائلًا: «بغض النظر عن وجهة الكابتن حسام حسن ورأيه؛ لأنه رأي فني، وهو المسؤول، وهو اللي شايف الصح من الغلط».

وأضاف: «تيجي تسألني: أنا يفضل صلاح في قلبي يلعب 170 دقيقة، مش يلعب 90 دقيقة»، مؤكدًا مكانة محمد صلاح بالنسبة له، قائلًا: «صلاح قعد في قلبي ما خرجش لحد دلوقتي».

وأوضح زاهر أن الأمور الفنية بطبيعتها قابلة للاختلاف، مضيفًا: «الاختلاف في الفني ما فيش مشكلة، ولكن إحنا مش 100 واحد مدير فني، هو واحد بس مدير فني، هو اللي بياخد القرار».

وشدد على أن الجهاز الفني هو المسؤول عن الاختيارات الفنية، قائلًا: «هو في الآخر جهاز فني هو اللي هيختار، هو صاحب القرار، وهو في الآخر اللي هيتحاسب».

واختتم سيف زاهر حديثه بالتأكيد على أن كرة القدم لا تخضع دائمًا لحسابات ثابتة، قائلًا: «الكورة مش 1 + 1 = 2، الكورة ليها متغيرات كثيرة جدًا جدًا جدًا»، مشيرًا إلى أن الآراء والاختيارات قد تتغير من مباراة إلى أخرى وفقًا للظروف والأحداث.