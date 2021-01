"القاضية ممكن" حاضرة.. فيفا يعلن برومو كأس العالم للأندية..شاهد

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ،عن البرومو الخاص ببطولة كأس العالم للأندية بدولة قطر التي من المقرر إقامتها الشهر المقبل بمشاركة النادي الأهلي بطل مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وظهر في «البرومو» الترويجي المنشور من الاتحاد الدولي «فيفا»، تعليق المعلق التونسي عصام الشوالي على الهدف الثاني فى شباك نادي الزمالك فى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، قائلًا «القاضية ممكن»، تزامنا في الوقت الحالي مع مباراة الزمالك فى الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي أمام نادي الدحيل القطري، في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس العالم للأندية والتي من المقرر إقامتها على أرضية ملعب ستاد المدينة التعليمية بنادي الريان.

🏆 One week to go to the #ClubWC!



👀 Keep your eyes peeled for interviews with coaches & players from 🇪🇬@AlAhlyEnglish, 🇶🇦@DuhailSC, 🇩🇪@FCBayernEN, 🇧🇷@Palmeiras, 🇧🇷@SantosFC, 🇲🇽@TigresOficial & 🇰🇷Ulsan Hyundai FC in the coming days pic.twitter.com/GwYLQHCBE1