أسامة ربيع: قناة السويس بعيدة عن الصراعات السياسية.. فيديو





وأضاف ربيع خلال حوار له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن تلك الإشادات تعطي ثقة كبيرة في قناة السويس وتعطى مصداقية عن ما تم من نجاح كبير تحقق.





وتابع رئيس هيئة قناة السويس أن القناة بعيدة تماما عن السياسة والمواقف السياسية مؤكدا انه لا يتم اقحام قناة السويس في الصراعات السياسية.





وأشار ربيع إلى أنه لا يتم السماح بعبور السفن التي تحمل العبيد او مخدرات أو عند وقوع حرب قائمة مع عدد من الدول أما السفن التي تحمل مواد كيميائية يسمح لها بالعبور مع أخذ الاحتياطات.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن منظمة "imo" قد أشادت بهيئة قناة السويس مؤكدا انها تقدم خدمات كبيرة للبحارة والمراكب وأيضا عدد من الشركات العالمية التي تؤكد على انها اختصرت الوقت لعبور السفن.