المرأة الحديدية.. وفاة أول ممثلة أمريكية سمراء تحصل على الأوسكار

توفيت الممثلة الرائدة والشهيرة في هوليوود سيسيلي تايسون، التي اشتهرت بتصوير شخصيات أميركية أفريقية قوية، عن عمر يناهز 96 عاما، بحسب ما أعلنه مدير أعمالها.





ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، لم يذكر سبب الوفاة، ولكن من المعروف أن الممثلة الشهيرة لها تاريخ طويل في عالم التمثيل بدأته بعملها كـ عارضة أزياء سابقة لمدة 7 عقود.





وبعدما اتجهت إلى التمثيل، فازت تايسون بجائزتي إيمي عن أدائها في فيلم يعود إلى حقبة الحقوق المدنية عام 1974 بعنوان السيرة الذاتية للآنسة جين بيتمان، كما أصبحت أول امرأة سوداء تلعب دورًا رئيسيًا في الدراما التلفزيونية (East Side / West Side) في الستينيات.





من خلال تقديم تايسون للميدالية الرئاسية للحرية في عام 2016 ، قال الرئيس الأمريكي حينهاباراك أوباما إنه بصرف النظر عن إنجازاتها كممثلة ، فقد شكلت أيضًا مسار التاريخ، وكانت قد رفضت سيسيلي تايسون الأدوار النمطية للنساء السود، ووافقت فقط على لعب الشخصيات التي كانت قوية وإيجابية وواقعية.





وقال مدير أعمالها لاري طومسون في بيان يوم الخميس أعلن فيه وفاتها: "لقد أدرت مسيرة ملكة جمال تايسون لأكثر من 40 عامًا ، وكان كل عام مميزا معها.. واعتقدت سيسلي في مذكراتها الجديدة على أنها تشبه شجرة عيد الميلاد المزينة واليوم وضعت آخر زخرفة ، نجمة ، فوق الشجرة".



