ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

المرأة الحديدية.. وفاة أول ممثلة أمريكية سمراء تحصل على الأوسكار

الجمعة 29/يناير/2021 - 09:22 ص
نجمة هوليوود الراحلة
نجمة هوليوود الراحلة سيسيلي تايسون
Advertisements
أماني إبراهيم
توفيت الممثلة الرائدة والشهيرة في هوليوود سيسيلي تايسون، التي اشتهرت بتصوير شخصيات أميركية أفريقية قوية، عن عمر يناهز 96 عاما، بحسب ما أعلنه مدير أعمالها.

ووفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، لم يذكر سبب الوفاة، ولكن من المعروف أن الممثلة الشهيرة لها تاريخ طويل في عالم التمثيل بدأته بعملها كـ عارضة أزياء سابقة لمدة 7 عقود.

وبعدما اتجهت إلى التمثيل، فازت تايسون بجائزتي إيمي عن أدائها في فيلم يعود إلى حقبة الحقوق المدنية عام 1974 بعنوان السيرة الذاتية للآنسة جين بيتمان، كما أصبحت أول امرأة سوداء تلعب دورًا رئيسيًا في الدراما التلفزيونية (East Side / West Side) في الستينيات.

من خلال تقديم تايسون للميدالية الرئاسية للحرية في عام 2016 ، قال الرئيس الأمريكي حينهاباراك أوباما إنه بصرف النظر عن إنجازاتها كممثلة ، فقد شكلت أيضًا مسار التاريخ، وكانت قد رفضت سيسيلي تايسون الأدوار النمطية للنساء السود، ووافقت فقط على لعب الشخصيات التي كانت قوية وإيجابية وواقعية.

وقال مدير أعمالها لاري طومسون في بيان يوم الخميس أعلن فيه وفاتها: "لقد أدرت مسيرة ملكة جمال تايسون لأكثر من 40 عامًا ، وكان كل عام مميزا معها.. واعتقدت سيسلي في مذكراتها الجديدة على أنها تشبه شجرة عيد الميلاد المزينة واليوم وضعت آخر زخرفة ، نجمة ، فوق الشجرة".

وتعد سيسلي أول امرأة  أمريكية من أصل أفريقي تحصل على أوسكار فخري، وأشادت المذيعة والممثلة الأمريكية أوبرا وينفري بسيسلي تايسون قائلة: "لقد استخدمت حياتها المهنية لإلقاء الضوء على إنسانية السود، خاصة الأدوار التي لعبتها عكست قيمها، ولم تتنازل أبدًا"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عقب رحيل كامالا هاريس.. الشيوخ الأمريكي بلا سيدات ذات بشرة سمراء

كان متعدد الأوجه.. طارق الشناوي يحكي مسيرة المخرج السوري الراحل حاتم علي وأهم أعماله

دموع إيفانكا الأبرز.. عيون تبكي في حفل تنصيب بايدن ورحيل ترامب| صور

ترشيحاتنا

معاينة سوق التوفيقية المحترق: ماس كهربائي في كشك امتد لمحلات المول

التأمينات السعودية توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

المرأة الحديدية.. وفاة أول ممثلة أمريكية سمراء تحصل على الأوسكار

إسماعيل يوسف يكشف سر تألق الزمالك أمام مصر المقاصة

بالأحمر الناري.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة جريئة

Advertisements

جرحى وقتلى في اندلاع حريق بمستشفى مخصص لمرضى كورونا في رومانيا

تكليف رئاسى بمد مظلة التأمين الصحى الشامل لكل المصريين خلال ١٠ سنوات

تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينيو عقب هزيمة توتنهام أمام ليفربول.. صور

حريق هائل بسوق التوفيقية في وسط البلد

مطربة لبنانية تطالب بحقها من ميراث شعبان عبد الرحيم وتكشف حقيقة زواجهما

شاهد.. تفحم 12 محلا وكشكا إثر حريق ضخم بسوق التوفيقية في وسط القاهرة

أخبار الرياضة.. تفاصيل ما حدث بين محمد صلاح ومورينو عقب هزيمة توتنهام.. شوبير يحسم الجدل حول انضمام حسام حسن لـ الأهلي

تنشط ليلا.. شاب قام بتصوير قطته أثناء نومه ليلا واكتشف المفاجأة.. شاهد

شوبير يحسم الجدل حول ضم الأهلي لـ حسام حسن وحقيقة قرب انضمام باسم مرسي للزمالك

أشرف قاسم يحسم الجدل حول ضم باسم مرسي وتفاصيل تجديد عقد ساسي

التأمينات السعودية توضح آلية توزيع معاش المتوفى.. وعائد المستفيد العامل بشركتين

بعد طلب بحقها في الفيلا.. ورثة شعبان عبد الرحيم ترد بقوة على المطربة اللبنانية منار حمزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر من ضوء الهاتف المحمول.. يصيبك بهذه الأمراض

بمكياج جذاب.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

إحصائية جديدة.. 1 من 8 متعافين كورونا يعاني من هذه المضاعفات