مخدرات بـ مليون جنيه.. ضبط عصابة الشابو والحشيش في سوهاج

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمحافظة سوهاج ، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في اتجار المواد المُخدرة بحوزته كمية من مادتي الشابو والحشيش المُخدر، بمركز البلينا جنوبي المحافظة.









تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد بورود معلومات عن شابين لهم معلومات جنائية كونَ تشكيلًا عصابيًا تخصص في الإتجار بالمواد المُخدرة مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.





وبتأكيد التحريات صحة المعلومات الواردة تم تقنين الإجراءات وإستهداف المتهمان، وتم ضبطهما بقرية الوحلية دائرة المركز، وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر الشابو، والذي تُقدر قيمته المالية بمليون جنيه، وطربتي حشيش، وبندقية آليه، و15 طلقة روسي وميزان حساس.





وبمواجهتهما وبتضيق الخناق عليهما اقرا بحوزتهما للمواد المُخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن النفس.



