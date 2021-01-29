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حوادث

ضبط مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص و300 ألف كمامة

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:38 ص
صدى البلد
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط ٣٠٠ ألف قطعة كمامة مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات الصحية "منتج نهائى" و٤ طن "  أقمشة غير منسوجة – دعامة – فلتر" بدون مستندات ومجهولة المصدر – مستلزمات إنتاج وكذا ماكينة حياكة و ميزان مكواة" أدوات إنتاج ، بحوزة صاحب مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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