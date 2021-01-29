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رياضة

على ملعب الكابتن مصطفى حجاج.. سرس الليان يستضيف بتروجيت اليوم

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:14 م
مصطفي حجاج
مصطفي حجاج
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عبدالله هشام
يستضيف فريق سرس الليان منافسه بتروجيت اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف علي ملعب " مصطفي حجاج" ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دورى القسم الثاني . 

ويسعى فريق سرس الليان بقيادة أسامة حجاج لتحقيق الفوز مستغلا عامل الأرض أملا في تحسين مركزه في جدول الترتيب حيث حقق ثلاث انتصارات وتعادل في مثلهم وخسر 4 مواجهات . 

ويدخل فريق بتروجيت المباراة بهدف العودة لطريق الانتصارات بعدما خسر العديد من النقاط منذ انطلاق المسابقة وابتعد عن صراع الصدارة والصعود للدورى الممتاز . 

ويحتل فريق بتروجيت المركز السادس في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدورى القسم الثاني برصيد 13 نقطة وجاء فريق سرس الليان في المركز العاشر برصيد 12 نقطة .
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