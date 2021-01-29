حلا شيحة: سنسأل عن حياتنا فيما أفنيناها وفيما ضيعناها

استشهدت الفنانة حلا شيحة بالابة القرآنية " اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ" في توجية نصيحة لمتابعيها





وعلقت خلا شيحة عبر حسابها بإنستجرام قائلة "هي دي حقيقة الدنيا ، الدنيا دار مرر الي الاخرة ،و سنسأل عن حياتنا فيما افنيناها و فيما ضيعناها .. منا من توفي قريبًا اللهم ارحمهم يارب برحمتك يا ارحم الراحمين..جمعة مباركة".









وشاركت حلا شيحة مؤخرا في بطولة مسلسل خيانة عهد مع يسرا وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.







