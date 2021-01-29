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ثقافة

غاندي صاحب استراتيجية اللاعنف في ثقافة الجيزة

الجمعة 29/يناير/2021 - 07:03 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الجيزة، حيث عقدت مكتبة الدقي ورشة حكي بعنوان "غاندي صاحب استراتيجية اللاعنف" دارت حول نشأة المهاتما غاندي الزعيم الروحي للهند، الذي نادى باستراتيجية اللاعنف والسلام والمساواة بين الناس ونبذ الحروب

بينما أقام بيت ثقافة زنين محاضرة بعنوان "أعراض فيروس كورونا المستجد وكيفية التعامل معه" ألقتها د. كوكب أحمد عكاشة رئيس قسم الثقافة الصحية بصحة بولاق الدكرور، كما قدم بيت ثقافة طموه محاضرة بعنوان "أضرار الإدمان"، أوضح فيها مسؤول النشاط أضرار الإدمان، وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع.

نظمت مكتبة الهلال الأحمر محاضرة بعنوان "أهمية ترشيد استخدام المياه"، تناولت مسؤولة النشاط الحديث عن العادات السيئة في استخدام المياه والتي تؤدي إلى نقص حصة الفرد من مياه النيل مع الزيادة السكانية، وطرح طرق ووسائل ترشيد استهلاك المياه لضمان استمرار عجلة الحياة، كما عقدت مكتبة صول ورشة حكي بعنوان" المشكلة السكانية" تناولت تأثير الكثافة السكانية على شتى نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

نفذ بيت ثقافة أوسيم ورشة فنية لإعادة تدوير الزجاجات البلاستيك، بينما أقامت مكتبة القطورى ورشة فنون تشكيلية بعنوان "السد العالي"، وأقامت مكتبة الناصرية معرض فني تضمن لوحات فنية لمواهب المكتبة

 وفى قصر ثقافة الجيزة أقيمت مجموعة من الورش التدريبية تضمنت تدريبات مسرحية "الامتحانات لا تنتهي ابدا" تأليف ادواردو فيليبو واخراج محمد اسامة، و"اوبسيدو" عن قصة حصار لشبونة لجوزيه ساراماجو، تأليف محمد السباعي ومحمد هلال وإخراج السعيد منسي، إلى جانب ورشة لتعليم العزف على البيانو.
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