تفاصيل كثيرة ومثيرة.. عبدالمحسن سلامة يشيد بكتاب "الدولة والفوضى" لـ مصطفى بكري

نشر الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، عبر عموده اليومي بعنوان صندوق الأفكار .. الدولة والفوضى ، عن ماجاء فى كتاب الزميل النائب مصطفى بكرى " الدولة والفوضي" الذى يسرد تاريخ مصر فى 4 سناريوهات بداية من ثورة يناير .





قال الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة فى مقالته المنشورة بجريدة الأهرام ، إذا كانا نتحدث عن مرور 10 سنوات على ثورات الربيع العربي التى تحولت الى خريف خارق فى معظم الدول التى اندلعت فيها تلك الثورات فانه من المهم قراءة كتاب الدولة والفوضي للزميل النائب مصطفي بكري .





أوضح قائلا : لقد قرأت باهتمام ما جاء فى الأجزاء الأربعة لهذا الكتاب "الوثيقة" الذى يحكي فى الجزء الأول منه قصة تسريبات السيدة هيلارى كلينتون وعلاقتها بـ "مؤامرة" الربيع العربي ، و يرصد فى الجزء الثاني تفاصيل المرحلة الانتقالية التى قادها باقتدار المشير محمد حسين طنطاوي .





أفاد أن أما الجزء الثالث فقد جاء بعنوان "اختطاف وطن " ويرصد فيه اختطاف الإخوان الدولة المصرية لمدة سنة ، من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013 .





لفت أن الى الجزء الرابع الذى خصصه لرصد ثورة 30 يونيو وانحياز الجيش لخيار الشعب في 3 يوليو بعد أن سادت البلاد حالة من الفوضى ، كادت تهدد بسقوط مؤسسات الدولة المصرية واندلاع الحرب الاهلية بين أبناء الشعب بسبب ممارسات جماعة الاخوان ومحاولة أخونة البلاد والسعى إلى طمس هوية المواطنين .





تفاصيل كثيرة ومثيرة كشف عنها الزميل مصطفي بكرى فى الأجزاء الأربعة ، بدءا من المقدمات التى شهدتها البلاد قبل وفى اثناء ثورة 25 يناير وحتى تنحى الرئيس الأسبق مبارك عن السلطة مرورا بالمرحلة الانتقالية الصعبة التى تحمل عبء مسئوليتها المجلس العسكرى ثم مرحلة حكم الاخوان التى اتسمت بالفوضى والانفلات وتراجع دور مؤسسات الدولة وانتهاء بـ ثورة 30 يونيو التى نجحت فى انقاذ الدولة المصرية من السقوط و الانهيار .



