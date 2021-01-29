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فن

بفستان أخضر .. سلاف فواخرجي بإطلالة جذابة على إنستجرام

الجمعة 29/يناير/2021 - 05:37 م
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
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محمد بدران

شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ظهرت سلاف فواخرجي في الصورة مرتدية فستانا باللون الاخضر، مزين بتظريزات باللون الأسود من المنتصف، ومن الناحية الجمالية، تركت سلاف فواخرجي شعرها الاحمر منسدلًا علي كتفيها، مع ميك أب جريء بالألوان الترابية، وبعض الاكسسوارات الرقيقة.


وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة كاتبة: "الجميلة قلبًا وقالبا".


جدير بالذكر أن سلاف فواخرجي تعرضت لحملة هجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب بوستر مسلسل " شيكاغو" الذي ظهرت فيه بجرأة، وتظهر وهي تحاول ان تقبل بطل العمل.


ووصف البعض البوستر بـ الخادش للحياء، وتم توجيه انتقادات لاذعة لسلاف فواخرجي وأبطال العمل.

 

وكان موقف زوج سلاف فواخرجي صادما للبعض عندما نشر البوستر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وعلق قائلا :" "بعدستي، موفقة سولاف الغالية"،ليضع حدا للشائعات التي طالت سلاف فواخرجي وزوجها بأنهما اختلفا بسبب البوستر وقررا الانفصال

 

وتزوج وائل رمضان من سلاف فواخرجي عام 1999 ورُزق منها بابنيه حمزة عام 2000 وعلي عام 2009.

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