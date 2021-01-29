لن تتوقعي.. 3 استخدامات مدهشة لـ الهاند بلندر

يعد الـ"هاند بلندر" من أحدث الأجهزة التي لا تستغنى عنها السيدات في المطبخ، وتستخدمها السيدات طوال الوقت لهرس المأكولات المختلفة، ولكن العديد من السيدات لا يعلمن الطرق الأخرى التي يمكن من خلالها استغلال الـ"هاند بلندر" بشكل صحيح.
وإليكم أسهل وأسرع الطرق لاستخدام الـ"هاند بلندر" بشكل سريع، وذلك وفقًا لما قدمه موقع "wikihow".
يعتبر الـ"هاند بلندر" أفضل حل لعمل العصائر والمشروبات ذات رغوة، فمع كونه خلاط غاطس؛ يمكن تحريكه في كل أنحاء المشروبات، لخفقها جيدا عدة مرات، والحصول على رغوة كثيفة.
استخدام الهاند بلندر يغني عن استعمال الخلاط الكهربائي أو مضرب البيض، حيث يمكنه خفق كل الأطعمة والقيام بأدوراها، بل وزيادة، لأنه يخفق الأطعمة في نفس وعائها سواء كانت ساخنة أو باردة، ولكن عند التعامل مع الأطعمة المغلية يفضل أن تترك لتهدأ حرارتها قليلًا .
أما عن التعامل مع مكعبات الثلج فيعتبر الـ"هاند بلندر" وسيلة مثالية وحل رائع لتحضير عصائر الـ"ميلك شيك" و"السموذي المثلج"؛ حيث يتعامل بقوة مع الثلج، وخفق جيد للفاكهة.