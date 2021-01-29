لن تتوقعي.. 3 استخدامات مدهشة لـ الهاند بلندر

وإليكم أسهل وأسرع الطرق لاستخدام الـ"هاند بلندر" بشكل سريع، وذلك وفقًا لما قدمه موقع "wikihow".

يعتبر الـ"هاند بلندر" أفضل حل لعمل العصائر والمشروبات ذات رغوة، فمع كونه خلاط غاطس؛ يمكن تحريكه في كل أنحاء المشروبات، لخفقها جيدا عدة مرات، والحصول على رغوة كثيفة.



