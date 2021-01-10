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منوعات

بمادة سحرية في المنزل.. أسهل طريقة لتنظيف حوض المطبخ| فيديو

الأحد 10/يناير/2021 - 07:21 ص
عاملة نظافة
عاملة نظافة
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عزة عاطف
كشفت عاملة نظافة أسترالية حيلة ذكية للتخلص من الصدأ والبكتيريا على حوض المطبخ، بمادة سحرية موجودة داخل كل منزل، غير ضارة بالأيدي أو الأسطح.

شاركت عاملة النظافة «كاسي» من مدينة ملبورن بأستراليا، مقطع فيديو قصيرًا على تطبيق تيك توك TikTok حقق 222000 متابعة، أوصت فيه باستخدام بيكربونات الصودا (المعروفة بصودا الخبز) كبديل طبيعي للمنظفات.

فإذا كنت تبحث عن مادة غير ضارة بالأسطح أو البشرة، فإن بيكربونات الصودا، يمكنك لمسها؛ قم برشها على الحوض ثم استخدم منظف كريمي فوقها وافركها، لكن ارتدِ القفازات.

استخدمت عاملة النظافة الأسترالية خلال المقطع البيكربونات لتنظيف السطح بالكامل في بضع ثوانٍ، لكنها قالت إن الممحاة السحرية أو قطعة قماش من الألياف الدقيقة الرطبة تعمل جيدًا أيضًا معها.

بمجرد تنظيف الحوض، قامت بمسحه مرة أخرى باستخدام قطعة قماش جافة للحصول على لمعان خالٍ من الخطوط أو العلامات.

والنتيجة النهائية جعلت الحوض يبدو كما لو كان جديدًا، في الفيديو، قامت كاسي بوضع المنظف الكريمي في جميع أنحاء الحوض وبيكربونات الصودا في الحوض فقط.

تساعد بيكربونات الصودا أيضًا في تسليك الأحواض والبلاغات المشدودة إذا تم وضعها وصب الخل أو مشروب غازي فوقها.
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