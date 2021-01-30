25 دعاء قبل النوم يجلب الرزق.. ردده الآن لتستيقظ على خير كثير

دعاء قبل النوم يجلب الرزق يعد من أفضل الادعية التي تجعلك تحوز خيري الدنيا والآخرة، حيث إن الحرص على دعاء قبل النوم يعد خير اتباع لسُنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والذي أوصى وحث على المداومة على أذكار المساء أو دعاء قبل النوم أما أن يكون دعاء قبل النوم يجلب الرزق ، علمًا بأن الرّزق هو ما يعيش به ومن أجله الإنسان في الدنيا عامة أيا كان شكل الرزق ، فحينئذ يكون هذا الدعاء من أعظم ادعية النوم وكذلك ادعية الرزق، التي تصيب الهدف المنشود وتحصد بها نعيم الدنيا والآخرة، ولعل في السُنة النبوية الكثير من الأمثلة الدالة إلى دعاء قبل النوم يجلب الرزق سريعًا. قبل النوم يجلب الرزق





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