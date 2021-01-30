نتفليكس NETFLIX تنتج فيلم THE FORMULA تدور أحداثه حول فورمولا 1





فيلم الفورمولا THE FORMULA , ثمرة جهد انتاجي مشترك بين شركة Buppie للإنتاج، وTribeca Films، و شركة نتفلكس NETFLIX ، و روبرت دي نيرو robert de niro الذي اختار اصدقائة لينضموا لمنتجي الفيلم و هم بيري ويلش Berry Welsh وجين روزنتال و هم ايضا من انتجوا فيلم العصابات The Irishman الذي حقق شهرة واسعة .





جون بوييجا john boyega هو ممثل بريطاني نيجيري ظهر بدوره في ثلاثية Star Wars الأخيرة، ومع ذلك، هذا ليس فيلمه الأول القائم على الجريمة في ديترويت، حيث تألق أيضًا في فيلم Detroit الذي عرض من قبل و حقق شهرة واسعة .



