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سيارات

نتفليكس NETFLIX تنتج فيلم THE FORMULA تدور أحداثه حول فورمولا 1

السبت 30/يناير/2021 - 02:10 ص
نتفليكس NETFLIX تنتج
نتفليكس NETFLIX تنتج فيلم THE FORMULA
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اشرف عطية
تستعد شركة الترفية الامريكية نتفلكس NETFLIX , لعرض فيلم جديد تحت اسم الفورمولا THE FORMULA , تدور أحداثه في عالم الفورمولا 1 FORMULA ، من بطولة روبرت دي نيرو robert de niro، وجون بوييجا john boyega .

فيلم الفورمولا THE FORMULA , ثمرة جهد انتاجي مشترك بين شركة Buppie للإنتاج، وTribeca Films، و شركة نتفلكس NETFLIX ، و روبرت دي نيرو robert de niro الذي اختار اصدقائة لينضموا لمنتجي الفيلم و هم بيري ويلش Berry Welsh وجين روزنتال و هم ايضا من انتجوا فيلم العصابات The Irishman الذي حقق شهرة واسعة .

جون بوييجا john boyega هو ممثل بريطاني نيجيري ظهر بدوره في ثلاثية Star Wars الأخيرة، ومع ذلك، هذا ليس فيلمه الأول القائم على الجريمة في ديترويت، حيث تألق أيضًا في فيلم Detroit الذي عرض من قبل و حقق شهرة واسعة .

تدور احداث فيلم فيلم الفورمولا THE FORMULA حول شاب من ديترويت، يصبح نجم سباقات دولي في عالم الفورمولا 1 FORMULA تحت وصاية معلمه الذي كانت تربطه علاقات مع عصابة قديمة، ويبدو أن مؤامرة ما ستُجبر شخصية جون بوييجا john boyega على العمل كسائق مهرب لهذه العصابة و ستكون احداثة في سياق اكشن اجرامي .

فورمولا 1 FORMULA هو سباق الجائزة الكبرى، هو أعلى صنف من سباقات الفورمولا ذات المقعد الفردي , وانطلقت من البحرين للموسم الجديد للعام الجاري 2021  .
نتفليكس NETFLIX تنتج فيلم THE FORMULA تدور أحداثه حول فورمولا 1
نتفليكس NETFLIX تنتج فيلم THE FORMULA تدور أحداثه حول فورمولا 1
نتفليكس NETFLIX تنتج فيلم THE FORMULA تدور أحداثه حول فورمولا 1
نتفليكس NETFLIX تنتج فيلم THE FORMULA تدور أحداثه حول فورمولا 1
نتفليكس NETFLIX تنتج فيلم THE FORMULA تدور أحداثه حول فورمولا 1
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