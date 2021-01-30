ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

لضمان التألق بالدوري التركي.. عبد الظاهر السقا يوجه نصائح لـ مصطفى محمد

السبت 30/يناير/2021 - 09:22 ص
مصطفى محمد
مصطفى محمد
Advertisements
محمد السعيد
وجه عبدالظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق وأحد أبرز المحترفين المصريين في الدوري التركي، عدة نصائح إلى محمد محمد لاعب الزمالك، بعد انضمامه إلى نادي جالاتا سراي على سبيل الإعارة.

وقال عبدالظاهر السقا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: " أتوقع أن يكون مصطفى محمد سفيرا جيدا للكرة المصرية في الدوري التركي، وأن يقدم مستويات جيدة مثل تريزيجيه مع قاسم باشا قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي".

وأضاف عبدالظاهر السقا :"نصائحي لمصطفي محمد هي أن يجعل حياته لكرة القدم فقط خلال الفترة المقبلة،وأن يفرق بين الاحتراف ولعب الهواة".

وتابع: "اللغة التركية لن تكون عائقا أمام تألق مصطفى محمد مع جالاتا سراي في البداية، لأن تعليمات كرة القدم مفهومة". 

واختتم: "أتمنى أن يكون الدوري التركي محطة لـ مصطفى محمد، للانتقال إلى دوري أكير خلال الفترة المقبلة".

وولعب عبد الظاهر السقا لـ 4 أندية تركية، وهم دينزلي سبور( 1999- 2000)، وجينتشلر ( 2001 - 2005) وكونيا سبور (2005 - 2008)، ثم عاد إلى جينتشلر  (2007 - 2009)، ثم إسكيشهرسبور (2009 - 2010).

كان نادي الزمالك أعلن أول أمس الخميس،إعارة مصطفى محمد  لـ نادي جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل 2 مليون دولار كاش.

ويتضمن عقد الإعارة بند بأحقية البيع مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها الزمالك عند تفعيل البند، كما قام اللاعب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم ونصف مدة الإعارة للنادي التركي.

يذكر أن بند أحقية شراء جالاتا سراي لـ مصطفى محمد مستمر حتى 31 ديسمبر 2021 وفي حالة عدم تفعيل النادي التركي للبند قبل هذا الموعد، لا يحق له ضم اللاعب إلا بعد موافقة الزمالك.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مفاجأة .. جالاتا سراي يجهز عرضا لخطف مصطفى محمد

الزمالك يعير مصطفى محمد لجالاتا سراي.. واللاعب يطير لتركيا الخميس

الزمالك ينهي إجراءات إعارة مصطفى محمد لـ جالطة سراي التركي

شاهد.. أول تعليق لـ مصطفى محمد بعد إعارته إلى جالطا سراي

خاص| كانت معركة صعبة.. جالاتا سراي عن التعاقد مع مصطفى محمد

مصدر بـ جالاتا سراي لـ "صدى البلد": مصطفى محمد يصل إلى تركيا لإنهاء كافة أمور التعاقد غدا

ترشيحاتنا

شاهد.. هيدي كرم بصحبة أحمد زاهر من كواليس مسلسل لؤلؤ

نداء استفاقة.. كبير خبراء الأوبئة في الولايات المتحدة يحذر من تفشي طفرات كورونا

دربه مرتين.. مدرب الإسماعيلي الجديد: آري بابل مهاجم رائع يعلم مدى مسئوليته داخل الملعب

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية بالبلاد بدءا من الغد وحتى الثلاثاء المقبل

شاهد على خروج بنى إسرائيل إلى سيناء.. دير البنات بوادي فيران واحة الهدوء والعبادة لراهبات أوروبا

أحكام ضد زوجها.. مفاجأة جديدة في قضية طبيبة المحلة

Advertisements

أخبار الرياضة.. كبار بيراميدز ينهون الخلاف بين إدارة النادي ونجم الفريق.. شوبير: محمد الشناوي أقنع وليد سليمان بالسفر مع الأهلي لقطر.. وأحمد الطيب: لن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

أحمد الطيب: من يهاجمني فئة مغيبة.. ولن أجامل الدحيل على حساب نادي مصري

رضا عبد العال: كنت منحوسا مع طنطا.. ولو أنا الأهلي كنت هجيب حقي في ضربات الجزاء

لضمان التألق بالدوري التركي.. عبد الظاهر السقا يوجه نصائح لـ مصطفى محمد

شوقي السعيد: وليد سليمان لاعب مؤذي.. وهو من أشاع لعبي بدبابيس

رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

نيبوشا: أوباما أفضل لاعب دربته في الزمالك.. أردت ضمه لفريقي الحالي

لم يتبق سوى يومين.. خالد الغندور: الزمالك يريد ضم حسام حسن واللاعب لديه الرغبة أيضا

ضحية مصطفى محمد في جالطا سراي ينتقل للدوري الإنجليزي

ضعاف الشخصية.. شوقي السعيد: لاعبوا الزمالك كانوا يتجاوزون في حق المدربين

دربه مرتين.. مدرب الإسماعيلي الجديد: آري بابل مهاجم رائع يعلم مدى مسئوليته داخل الملعب

مصطفى محمد يصل تركيا اليوم لإتمام تعاقده مع جالاتا سراي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري

بفستان زفاف.. هيدي كرم تستعرض أناقتها في مسلسل لؤلؤ

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على أسعار سيتروين سي اليزيه