لضمان التألق بالدوري التركي.. عبد الظاهر السقا يوجه نصائح لـ مصطفى محمد

وجه عبدالظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق وأحد أبرز المحترفين المصريين في الدوري التركي، عدة نصائح إلى محمد محمد لاعب الزمالك، بعد انضمامه إلى نادي جالاتا سراي على سبيل الإعارة.





وقال عبدالظاهر السقا في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: " أتوقع أن يكون مصطفى محمد سفيرا جيدا للكرة المصرية في الدوري التركي، وأن يقدم مستويات جيدة مثل تريزيجيه مع قاسم باشا قبل انتقاله إلى الدوري الإنجليزي".





وأضاف عبدالظاهر السقا :"نصائحي لمصطفي محمد هي أن يجعل حياته لكرة القدم فقط خلال الفترة المقبلة،وأن يفرق بين الاحتراف ولعب الهواة".





وتابع: "اللغة التركية لن تكون عائقا أمام تألق مصطفى محمد مع جالاتا سراي في البداية، لأن تعليمات كرة القدم مفهومة".





واختتم: "أتمنى أن يكون الدوري التركي محطة لـ مصطفى محمد، للانتقال إلى دوري أكير خلال الفترة المقبلة".





وولعب عبد الظاهر السقا لـ 4 أندية تركية، وهم دينزلي سبور( 1999- 2000)، وجينتشلر ( 2001 - 2005) وكونيا سبور (2005 - 2008)، ثم عاد إلى جينتشلر (2007 - 2009)، ثم إسكيشهرسبور (2009 - 2010).





كان نادي الزمالك أعلن أول أمس الخميس،إعارة مصطفى محمد لـ نادي جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل 2 مليون دولار كاش.

ويتضمن عقد الإعارة بند بأحقية البيع مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها الزمالك عند تفعيل البند، كما قام اللاعب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم ونصف مدة الإعارة للنادي التركي.

يذكر أن بند أحقية شراء جالاتا سراي لـ مصطفى محمد مستمر حتى 31 ديسمبر 2021 وفي حالة عدم تفعيل النادي التركي للبند قبل هذا الموعد، لا يحق له ضم اللاعب إلا بعد موافقة الزمالك.