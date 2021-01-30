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مرأة

بحيل مختلفة.. علاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار

السبت 30/يناير/2021 - 10:00 ص
علاج الماء خلف طبلة
علاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار
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آية التيجي
رغم أن السباحة غالبًا ما تكون السبب في تراكم الماء خلف طبلة الأذن، إلا أن حبس الماء في قناة أذنك يمكن أن يحدث نتيجة أي تعرض للماء، وإذا حدث هذا فإنك قد تحتاج إلى علاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار للقضاء على إحساس الدغدغة في أذنك، قد يمتد هذا الشعور إلى عظم الفك أو الحلق، وقد لا تتمكن أيضًا من سماع الأصوات من حولك بشكل جيد.

وعادة، يتم تصريف المياه من تلقاء نفسها، وإذا لم يحدث ذلك، فقد يؤدي الماء المحبوس إلى التهاب الأذن، ويُطلق على هذا النوع من عدوى الأذن في القناة السمعية الخارجية لأذنك الخارجية اسم أذن السباح، حيث يمكن ببعض الحيل علاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، وتشمل:

1- هز شحمة أذنك:
قد تؤدي هذه الطريقة الأولى إلى إخراج الماء من أذنك على الفور وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، وتتم عبر شد شحمة أذنك بلطف أو هزها أثناء إمالة رأسك في حركة لأسفل باتجاه كتفك.

2- النوم باتجاه الجاذبية:
باستخدام هذه التقنية، يمكن أن تساعد الجاذبية في تصريف الماء من أذنك، وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، ولا عليك سوى أن تستلقي على جانبك لبضع دقائق مع وضع رأسك على منشفة لكي تقوم بامتصاص الماء.

3- دفعها الهواء للداخل:
ستخلق هذه الطريقة فراغًا قد يسحب الماء للخارج وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، لذا قم بإمالة رأسك جانبًا وضع أذنك على راحة يدك المقعرة، مما يؤدي إلى إحكام إغلاقها، ثم ادفع يدك برفق للخلف وللأمام باتجاه أذنك بحركة سريعة وتسطيحها وأنت تدفعها وتحجيمها وأنت تسحبها بعيدًا، ثم قم بإمالة رأسك لأسفل للسماح بتصريف المياه.

4- استخدم مجفف الشعر:
يمكن أن تساعد حرارة المجفف في تبخير الماء داخل قناة أذنك وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، لذا قم بتشغيل مجفف الشعر الخاص بك إلى أدنى مستوى له، ثم ضع مجفف الشعر على بعد حوالي قدم من أذنك وحركة ذهابًا وإيابًا.

5- قطرات الأذن:
يمكن أن يساعد قطرات الأذن التي تحتوي على الكحول في تبخير الماء في أذنك. يعمل الكحول أيضًا على القضاء على نمو البكتيريا ، مما يساعد على منع العدوى. إذا حدث الماء المحتبس بسبب تراكم شمع الأذن ، فقد يساعد الخل في إزالته وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار.

6- قطرات الأذن من بيروكسيد الهيدروجين:
يمكن أن تساعد محاليل بيروكسيد الهيدروجين في إزالة الحطام وشمع الأذن وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، وهي أيضا فعالة في علاج  التهاب الأذن الخارجية، وطبلة الأذن مثقوبة.

7- زيت الزيتون :
يمكن أن يساعد زيت الزيتون أيضًا في منع العدوى في أذنك وعلاج الماء خلف طبلة الأذن للكبار، لذا قم بتسخين بعض زيت الزيتون في وعاء صغير، باستخدام قطارة نظيفة ، ضع بضع قطرات من الزيت في الأذن المصابة، ثم استلقِ على جنبه الآخر لمدة 10 دقائق، وإمالة الأذن لأسفل حتى يتم تصريف الماء والزيت معا.
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