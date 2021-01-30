كندا تفرض حجرا إلزاميا في الفنادق على الوافدين

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد قيام كندا بفرض حجرا إلزاميا في الفنادق على الوافدين.





وقد أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الجمعة أنّه سيتعيّن على الوافدين إلى كندا قضاء فترة حجر صحّي في الفنادق على نفقتهم الخاصّة، وأنّه سيتوجّب على شركات الطيران الكنديّة تعليق رحلاتها الجوّية إلى بلدان أمريكا الجنوبيّة، في تشديد للإجراءات الهادفة إلى إبطاء انتشار كوفيد-19.





وستعمل أوتاوا أيضًا على تكثيف الفحوص، في وقت وافقت شركات الطيران الكنديّة على إلغاء الرحلات الجوّية إلى وجهات مثل المكسيك والكاريبي حتى نهاية أبريل. وحذّر ترودو "الآن ليس الوقت المناسب للسفر".





تأتي الإجراءات الجديدة مع تزايد شعور مسؤولي الصحّة العامّة بالقلق حيال انتشار طفرات جديدة من كوفيد-19 سريعة الانتشار، إضافة إلى ازدياد عدد الكنديّين الذين يقضون إجازات خارج البلاد هذا الشتاء ، ويحضّ ترودو منذ أسابيع مواطنيه على إلغاء خطط السفر، محذّرًا من أنّ هناك إجراءات في الأفق.





واعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيتمّ توجيه جميع الرحلات الوافدة إلى كندا للهبوط في واحد من أربعة مطارات فقط في مونتريال وتورنتو وكالجاري وفانكوفر. وإلى جانب فحص "بي سي آر" المطلوب قبل الصعود إلى الطائرة، سيتمّ "في أقرب وقت ممكن في الأسابيع المقبلة" اخضاع المسافرين لفحص إلزامي عند الوصول. وسيتعيّن عليهم انتظار هذه النتائج في فنادق محدّدة لمدّة تصل إلى ثلاثة أيّام وعلى نفقتهم الخاصّة التي قدّر ترودو أنّها ستصل إلى ألفي دولار كندي.





في غضون ذلك، التزمت شركات طيران "اير كندا" و"وِسْت جيت" و"صنوينج" و"اير ترانسات" تعليق رحلاتها إلى جميع الوجهات في الكاريبي والمكسيك اعتبارًا من الأحد.



