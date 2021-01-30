ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كندا تفرض حجرا إلزاميا في الفنادق على الوافدين

السبت 30/يناير/2021 - 10:49 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا رصد قيام كندا بفرض حجرا إلزاميا في الفنادق على الوافدين. 

وقد أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الجمعة أنّه سيتعيّن على الوافدين إلى كندا قضاء فترة حجر صحّي في الفنادق على نفقتهم الخاصّة، وأنّه سيتوجّب على شركات الطيران الكنديّة تعليق رحلاتها الجوّية إلى بلدان أمريكا الجنوبيّة، في تشديد للإجراءات الهادفة إلى إبطاء انتشار كوفيد-19.

وستعمل أوتاوا أيضًا على تكثيف الفحوص، في وقت وافقت شركات الطيران الكنديّة على إلغاء الرحلات الجوّية إلى وجهات مثل المكسيك والكاريبي حتى نهاية أبريل. وحذّر ترودو "الآن ليس الوقت المناسب للسفر".

تأتي الإجراءات الجديدة مع تزايد شعور مسؤولي الصحّة العامّة بالقلق حيال انتشار طفرات جديدة من كوفيد-19 سريعة الانتشار، إضافة إلى ازدياد عدد الكنديّين الذين يقضون إجازات خارج البلاد هذا الشتاء ، ويحضّ ترودو منذ أسابيع مواطنيه على إلغاء خطط السفر، محذّرًا من أنّ هناك إجراءات في الأفق.

واعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيتمّ توجيه جميع الرحلات الوافدة إلى كندا للهبوط في واحد من أربعة مطارات فقط في مونتريال وتورنتو وكالجاري وفانكوفر. وإلى جانب فحص "بي سي آر" المطلوب قبل الصعود إلى الطائرة، سيتمّ "في أقرب وقت ممكن في الأسابيع المقبلة" اخضاع المسافرين لفحص إلزامي عند الوصول. وسيتعيّن عليهم انتظار هذه النتائج في فنادق محدّدة لمدّة تصل إلى ثلاثة أيّام وعلى نفقتهم الخاصّة التي قدّر ترودو أنّها ستصل إلى ألفي دولار كندي.

في غضون ذلك، التزمت شركات طيران "اير كندا" و"وِسْت جيت" و"صنوينج" و"اير ترانسات" تعليق رحلاتها إلى جميع الوجهات في الكاريبي والمكسيك اعتبارًا من الأحد.

وأغلقت كندا في مارس الماضي حدودها أمام معظم المسافرين غير الأساسيّين وطالبت الوافدين بالتزام حجر صحّي لمدّة 14 يومًا، لكنّ الكثير من حكّام المقاطعات طالبوا الحكومة الفدراليّة بإجراءات أكثر صرامة بعد ارتفاع عدد الإصابات. وسجّلت البلاد حتّى اليوم أكثر من 769 ألف إصابة بفيروس كورونا و19 ألف وفاة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كندا توقع اتفاقية تجارية انتقالية مع المملكة المتحدة

مزيد من دعم قطاعي السياحة والطيران .. هل تستجيب الحكومة الكندية

آمال وفرص ازدهار العلاقات الكندية الأمريكية مع تولي بادين المسؤولية

3 رحلات أسبوعيا.. أير كندا تبدأ حجز التذاكر بين مونتريال والقاهرة

بريطانيا تستعد لفرض حجر إلزامي في الفنادق على القادمين من 30 دولة

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم: انخفاض الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

طرده كفيله وأعادته الشهامة.. قصة سوداني قطعت عيشه كورونا

شاهد على خروج بنى إسرائيل إلى سيناء.. دير البنات بوادي فيران واحة الهدوء والعبادة لراهبات أوروبا

رضا عبد العال: على الأهلي فرض شخصيته أمام الدحيل بالمونديال.. وهذا التشكيل الأمثل للمباراة

رغم تحذيرها مسبقا.. الصحة العالمية تجيز تطعيم الحوامل بلقاح كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور تبرز جمال وأناقة حورية فرغلي.. شاهد

يؤثر على الخصوبة ويسبب العقم.. 8 خرافات شائعة حول لقاحات فيروس كورونا

شاهد.. أسعار سوبارو XV الأخيرة في السوق المصري