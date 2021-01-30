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رياضة

موسيماني يجتمع بمعاونيه في الدوحة لوضع برنامج لاعبي الأهلي التدريبي

السبت 30/يناير/2021 - 11:01 ص
مران الأهلي صورة
مران الأهلي " صورة أرشيفية"
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عبدالحكيم أبو علم
عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون؛ لبحث البرنامج الخاص بالفريق في العاصمة القطرية الدوحة؛ استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

ويخوض الأهلي تدريباته على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة؛ استعدادًا لمواجهته الأولى بمونديال الأندية أمام الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل. 

ووصلت بعثة الأهلي إلى قطر مساء أمس الجمعة بعد رحلة طيران استغرقت ثلاث ساعات تقريبا، وخضعت لمسحة طبية فور وصولها إلى الدوحة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

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