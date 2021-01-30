برلماني: تعديلات القيمة المضافة تساهم في سرعة تطبيق الشمول المالى وتشجيع المنتج المحلى

قال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، يهدف في المقام الأول إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية للمصلحة والتواصل بين المصلحة والمسجلين إلكترونيا، وهذا يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الصدد، سواء الميكنة أو الخدمات أو التحول الرقمى بشكل عام.





وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات تهدف أيضا لتشجيع المنتج المحلى، وذلك من خلال تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية، وهذا كان مطلب من مطالب الكثيرين لتشجيع الصناعة الوطنية وفتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية، مما سينعكس بدوره على توفير المزيد من فرص العمل جراء زيادة الإنتاج والطلب العرض والطلب على هذه السلع.