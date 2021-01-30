بإطلالة عصرية.. ديميت أوزديمير تتألق في آخر ظهور لها

تألقت الممثلة التركية ديميت أوزديمير بطلة مسلسل "منزلي" بصورة جديدة نشرتها عبر خاصية الأسطوري على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة عصرية وجذابة.
وتأنقت ديميت أوزديمير حيث ارتدت سويت شيرت باللون الأبيض الفاتح هاي كول وأكمام طويلة، واختارت عليه بنطال واسع طويل باللون الأحمر، وهو ما أبرز أناقة ورقة إطلالتها.
وتركت ديميت اوزديمير خصلات شعرها على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة على تسريحة الويفي، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.
وأبرزت ديميت أوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها بـ الماسكرا والاي لاينر لتبرز جمال عينيها، مع وضع اللون الأورانج الناعم كأحمر شفاه.
ولم تتكلف ديميت اوزديمير بإطلالتها في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت الظهور بإطلالة بسيطة وجذابة.
ويطلق على اسم ديميت أوزديمير (بالتركية: Demet Özdemir) وهي ممثلة تليفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بدور اسيل.
وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزديمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.
وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في إحدى كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كل من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.
وتعتبر ديميت أوزديمير هي الابنة الصغرى لعائلتها حيث إن لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والداها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في إسطنبول.
وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله.
وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في اكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..