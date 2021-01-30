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أخبار العالم

مفاجأة.. إصابة أشخاص بسلالتين من فيروس كورونا في آن واحد

السبت 30/يناير/2021 - 02:49 م
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
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شريف سيد
أعلن باحثون في جنوب البرازيل عن اكتشاف إصابة أشخاص بسلالتين مختلفتين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في وقت واحد، وهو ما يزيد المخاوف بشأن العدد المتزايد من المتغيرات للفيروس في البلاد.

وقال الباحثون، الذين نشروا النتائج التي توصلوا إليها يوم الأربعاء الماضي، إن دراستهم ستكون الأولى في العالم لتأكيد الإصابة المشتركة بسلالتين من فيروس كورونا في آن واحد.

وأصيب المرضى، في الثلاثينيات من عمرهم، في أواخر نوفمبر الماضي، بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا الذي تم تحديده في ريو دي جانيرو، وفي الوقت نفسه ثبتت إصابتهم بسلالة أخرى من الفيروس.

وبحسب ما ورد كانت أعراضهم خفيفة، مع سعال جاف في حالة واحدة وسعال والتهاب في الحلق وصداع في حالة أخرى، ولم يحتاجوا إلى دخول المستشفى.

وتؤكد الحالات على عدد المتغيرات التي يمكن أن تحدث بالفعل في البرازيل، وتثير مخاوف بين العلماء من أن التعايش بين سلالتين في نفس الجسم يمكن أن يسرع ظهور طفرات لأنواع جديدة من فيروس كورونا.
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