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مرأة

رغم فوائده.. 3 أضرار تصيبك عند تناول العدس بكثرة

السبت 30/يناير/2021 - 05:00 م
اضرار العدس
اضرار العدس
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نهى هجرس
العدس من أقدم الأطعمة الصحية في العالم، كما انه يحتوي على كنز من الفائد الصحية التي تفيد الجسم بشكل كبير، ويوفر البوتاسيوم والفولات والحديد في العدس أيضًا الكثير من الفوائد، فيقاوم البوتاسيوم الآثار السيئة للملح ويخفض ضغط الدم، وحمض الفوليك يحمي قلبك ويدعم جسمك في تكوين خلايا الدم الحمراء، إذا كنت حاملًا ، فإن حمض الفوليك مهم لنمو طفلك. 

ويمكن أن يساعد العدس على فقدان الوزن، فهو يحتوي على 15 جرامًا من الألياف في كل كوب واحد ، فهي واحدة من أكثر الأطعمة التي تشعرك بالشبع.

فهي منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالبروتين والألياف، يساعدك هذا على الشعور بالشبع ، وبالتالي تقل احتمالية تناول وجبة خفيفة طوال اليوم أو تناول وجبة دسمة، ولكن لا يمكن الافراط في تناوله حتى لا يسبب زيادة في الوزن.

ولكن رغم فوائد الكبيرة التي لا تعد ولا تحصى، يمكن ان يسبب العدس الأثار الجانبية لبعض الشخاص، وكشفًا لما قدمه موقع "webmd" إليكم ابرزها..

ورغم جميع فوائده ، يصعب تكسير الألياف الموجودة في العدس، هذا هو السبب في أنه يمكن أن يسبب الغازات والتشنجات إذا كنت تأكل الكثير منه.

كما يمكن ان يؤدي الليكتين إلى زيادة الالتهاب وتلف الأمعاء لدى هؤلاء الأفراد ، مما يساهم في حالات مثل القولون العصبي وضباب الدماغ. 




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