رغم فوائده.. 3 أضرار تصيبك عند تناول العدس بكثرة

يوفر البوتاسيوم والفولات والحديد في العدس أيضًا الكثير من الفوائد، فيقاوم البوتاسيوم الآثار السيئة للملح ويخفض ضغط الدم، وحمض الفوليك يحمي قلبك ويدعم جسمك في تكوين خلايا الدم الحمراء، إذا كنت حاملًا ، فإن حمض الفوليك مهم لنمو طفلك.

ويمكن أن يساعد العدس على فقدان الوزن، فهو يحتوي على 15 جرامًا من الألياف في كل كوب واحد ، فهي واحدة من أكثر الأطعمة التي تشعرك بالشبع.





فهي منخفضة السعرات الحرارية ولكنها غنية بالبروتين والألياف، يساعدك هذا على الشعور بالشبع ، وبالتالي تقل احتمالية تناول وجبة خفيفة طوال اليوم أو تناول وجبة دسمة، ولكن لا يمكن الافراط في تناوله حتى لا يسبب زيادة في الوزن.



