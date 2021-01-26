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مرأة

بخطوات سهلة .. طريقة عمل سلطة مغذية ومشبعة لعشاق العدس

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:55 م
سلطة عدس بالجبنة
سلطة عدس بالجبنة
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني، طريقة عمل سلطة مشبعة ومغذية ومفيدة طريقة عمل " سلطة عدس بجبة " بماذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق العدس.

مقادير سلطة عدس بجبة
ثلاثة أرباع كوب عدس أخضر مغسول
2 كوب ماء 
فلفل أحمر مفروم 
خيار  مُقطع شرائح
طماطم شيري مُقطعة أنصاف
1 ملعقة كبيرة كايبرز 
2 ملعقة كبيرة بصل أحمر مفروم 
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 
1 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم 
عصير نصف ليمونة 
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون 
ملح وفلفل 

طريقة تحضير سلطة عدس بجبة

* في قدر على نار متوسطة، أضيفي الماء والعدس واتركيه يغلي، ثم اتركيه ينضج على نار هادئة مدة 30 إلى 40 دقيقة.

* صفي العدس بعدما ينضج واغسليه بماء بارد، ثم صفيه مرة أخرى.

* في وعاء السلطة، أضيفي الخضراوات والعدس.

* أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون

* تبليها بالملح والفلفل حسب الرغبة وقلبي جيدًا لتمتزج المكونات معًا، ثم قدميها.
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