بخطوات سهلة .. طريقة عمل سلطة مغذية ومشبعة لعشاق العدس

يقدم الشيف الشربيني، طريقة عمل سلطة مشبعة ومغذية ومفيدة طريقة عمل " سلطة عدس بجبة " بماذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق العدس.
مقادير سلطة عدس بجبة
ثلاثة أرباع كوب عدس أخضر مغسول
2 كوب ماء
فلفل أحمر مفروم
خيار مُقطع شرائح
طماطم شيري مُقطعة أنصاف
1 ملعقة كبيرة كايبرز
2 ملعقة كبيرة بصل أحمر مفروم
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
1 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم
عصير نصف ليمونة
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح وفلفل
طريقة تحضير سلطة عدس بجبة
* في قدر على نار متوسطة، أضيفي الماء والعدس واتركيه يغلي، ثم اتركيه ينضج على نار هادئة مدة 30 إلى 40 دقيقة.
* صفي العدس بعدما ينضج واغسليه بماء بارد، ثم صفيه مرة أخرى.
* في وعاء السلطة، أضيفي الخضراوات والعدس.
* أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون
* تبليها بالملح والفلفل حسب الرغبة وقلبي جيدًا لتمتزج المكونات معًا، ثم قدميها.