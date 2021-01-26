بخطوات سهلة .. طريقة عمل سلطة مغذية ومشبعة لعشاق العدس

يقدم الشيف الشربيني، طريقة عمل سلطة مشبعة ومغذية ومفيدة طريقة عمل " سلطة عدس بجبة " بماذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع لعشاق العدس.





مقادير سلطة عدس بجبة

ثلاثة أرباع كوب عدس أخضر مغسول

2 كوب ماء

فلفل أحمر مفروم

خيار مُقطع شرائح

طماطم شيري مُقطعة أنصاف

1 ملعقة كبيرة كايبرز

2 ملعقة كبيرة بصل أحمر مفروم

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة كبيرة نعناع طازج مفروم

عصير نصف ليمونة

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل





طريقة تحضير سلطة عدس بجبة





* في قدر على نار متوسطة، أضيفي الماء والعدس واتركيه يغلي، ثم اتركيه ينضج على نار هادئة مدة 30 إلى 40 دقيقة.





* صفي العدس بعدما ينضج واغسليه بماء بارد، ثم صفيه مرة أخرى.





* في وعاء السلطة، أضيفي الخضراوات والعدس.





* أضيفي عصير الليمون وزيت الزيتون



