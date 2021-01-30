جامعة الفيوم تنظم ورشة عمل حول أساسيات نظم المعلومات الجغرافية

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة غادة عطا يوسف رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة، بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء فعاليات ورشة عمل عن أساسيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.





يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الفيوم، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، خلال الفترة من السبت ٢٠٢١/١/٣٠ وحتى الأحد ٢٠٢١/١/٣١ بحضور الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، الدكتور والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد ٢٥٠ طالب وطالبة مسجلين بورشة العمل من مختلف كليات الجامعة.





حاضر خلالها ، د. محمد أبو الغار أستاذ ورئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، والدكتورة مني أحمد العزوني المحاضر بشعبة التدريب العلمي بالهيئة.





ورحب الدكتور أحمد جابر شديد بالحضور ، مؤكدا على حرص الجامعة لتنظيم هذه الفعاليات لتحقيق الإستفادة القصوى لأبنائه الطلاب في كافة المجالات والتي سيكون لها أثر بالغ خلال حياتهم العملية مستقبلا.





كما وجه الدكتور خالد عطالله الطلاب بالالتزام خلال يومي الدورة التدريبية للحصول علي شهادة معتمدة من الهيئة والجامعة، مشيرا إلى أهميتها للطالب مما جعل الجامعة تسعى لحصول الطلاب عليها بشكل مجاني .





من جانبها، أشارت الدكتورة غادة عطا يوسف إلى أهداف ورشة العمل لتعريف الطلاب بتكنولوجيا نظم الاستشعار وعلوم الفضاء لنشر وعي وثقافة الاستشعار لدعم وبناء القدرات البشرية في معرفة أساسيات وتقنيات علوم الفضاء ونظم الاستشعار.









واستعرض كلا من الدكتور محمد أبوالغار ، د. مني العزوني خلال ورشة العمل أهمية نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار من البعد في تغطية كافة التفاصيل والتحركات على الكرة الأرضية والغلاف الجوي من خلال انعكاسات الأشعة المنبعثة من سطح الأرض عن طريق كاميرات وأجهزة استشعار عن بعد مثبتة في الأقمار الصناعية وتساهم في معرفة واستكشاف أماكن الثروات الطبيعية واستصلاح الأراضي وتخطيط المدن الجديدة













قالت الدكتورة زينب الباهي عميد كلية الخدمة الاجتماعية فى جامعة الفيوم أنه في إطار تفعيل مشروع التنور المجتمعي وتأهيل طلاب الكلية لمشروع محو الأمية تم عقد دورة تدريبية on line على برنامج ZOOM meeting (المهارات الناعمة لطلاب الخدمة الاجتماعية soft skills) وحاضر خلالها المدرب: عفاف العدوي خبيره لغة الجسد واستشاري التدريب. وذلك تحت رعاية أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم وإشراف خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة آمال ربيع المدير التنفيذي لمشروع التنور المجتمعي.